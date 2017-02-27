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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6907690869096910

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:00

  greenozon написав:Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п’ять квадрильйонів доларів.


Осталось только найти инопланетян, которые её купят. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Летом на фоне дефицита кислорода, можем упасть ниже 23
Вы это серьезно? 2 раза в одну и ту же реку вряд ли зайдем.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/48079 ... rynok-ovgz
НБУ готовит выход на вторичный рынок ОВГЗ

https://nv.ua/amp/kurs-valyut-chto-bude ... 28636.html
Тарас Козак Основатель и президент инвестиционной компании Универ:

.............Что не стоит делать украинцам в ближайшие времена:
1. Держать средства в наличной иностранной валюте. Возможно стремительное падение стоимости доллара и/или евро к валютам развивающихся стран (к гривне в частности).

2. Держать средства в валюте на депозитах с низкими ставками.

3. Покупать низкодоходные облигации в евро и долларах.

Что следует делать украинцам:

1. Увеличивать долю гривни в своих активах (как минимум до 30%, возможно, до 50% активов).

2. Покупать облигации внутреннего государственного займа Украины и другие гривневые долговые ценные бумаги с высокой доходностью (для тех, кто уже разбирается).

3. Инвестировать 20~30% валютных активов в акции компаний из развитых рынков (США и Европы прежде всего).

И как вишенка на торте от мистера Козака:
Инфляция в долларах и евро, видимо, станет двозначной (не менее 10% в год).......................................................

Ну с началом можно спорить,можно соглашаться,или не соглашаться.

Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

тут одно из двух,либо чел хорошо покурил перед тем,как это написать,

либо тупо и достаточно примитивно загоняет,отрабатывая заказ.

Ну и насчет ОВГЗ - все-таки это пирамида, пузырь,
другое дело сколько он может продержаться,
пузырь на РН почти четыре года в Украине рос с 2005-го по середину 2008-го,
несмотря на то,что в мире эк.бардак еще в 2007-м назревал,
акции МММ-2,МММ-3 и так далее также не в один день рухнули,не говоря уже о МММ-1,
ну тут как бы государство,
и куча активов, и земля там и все такое,
и возможность рефинанса, и избыток денег в мире, но тем не менее:

Нельзя из квартиры выносить и пропивать вещи вечно, не пополняя их,
рано, или поздно этот праздник жизни, этот запой окончится.

А тем более водка бодяжная.Дыры в бюджете ФОПовской мелочью и населением закрывать - это диагноз, одновременно эти дыры расширяя вовсю.

Диагноз безграмотности,
диллетантства
и отсутствия малейшего логического мышления.
Такое впечатление - диверсанты работают.

Так что о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.
Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена,
страна все еще потенциально богата,
вопрос от какого курса будем укрепляться в том далеком светлом будущем,
до какого экономического дна дойдем к тому времени

На данном этапе всего лишь коррекция, умеренная, основанная ,образно говоря, на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).
Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.

Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением - валюта будет все нужнее и нужнее,
и внешнее сальдо войдет в свою привычную резко минусовую зону,
и РН подозрительно затих, как бы не перед бурей,
и лодка раскачиваться в плане досрочки конечно не в холодную зиму будет, а попозже,
и финансы запоют романсы не сразу в полный голос,
а после падения ВВП в первом квартале,
которое уже нам анонсировали.

Инфо из первоисточников от крупных сетевиков (продуктовики и некоторые торговцы техникой в ТЦ и супермаркетах) в принципе у них ноябрь к ноябрю рост не только в финансах,но и в валовом обороте товара, у кого больше,у кого меньше.

И одновременно инфо от "стрит ритейла" ( в т.ч. и от сетевого, в сети 500-1000 торговых точек) :
1.Падение ноябрь к ноябрю на 15-25%.
2.Сокращение и закрытие части торговых точек, тех что наименее рентабельны, в т.ч. и продуктовые сети, но не крупные ,а "стриты" закрывают магазины пачками,иногда и до 5-7% от сети.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

Трильйони емісійних грошей нікуди не зникнуть
Тому розгін інфляції цілком можливий
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:59

  Ukrainian написав:
  Автор77 написав:Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

Трильйони емісійних грошей нікуди не зникнуть
Тому розгін інфляції цілком можливий


https://news.finance.ua/ua/news/-/47828 ... is-utrychi
Дефіцит бюджету США за рік зріс утричі

Да знаем мы, это уже находит и будет находить свое отображение в курсе доллара к основной корзинке других валют.

Но насчет 10% инфляции на товары, т.е. украинский вариант - это все-таки последствия избыточного курения подозрительных смесей.

Есть у них регулировочных механизмов побольше украинских. Ставки чуть-чуть приподымут, и и вопрос решится, они у них и так ниже плинтуса.
Умеренная инфляция в развитых странах полезна ( дефляция в Японии никого не впечатляет) ,но допустить гонку цен на потребительские в таких размерах - это грохнуть свою финансовую систему, свою социалку, свою пенсионку и поколебать мировые финансовые устои. Не сейчас во всяком случае и не в обозримые годы,хотя доллар к нормальным денежным единицам конечно будет дешеветь, я тут предупреждал об этом еще с уровня евро-доллар 1-08, но только все плевать хотели на это предупреждение. Сейчас снова вот пишу - 1-21 -не предел, далеко не предел, всем опять плевать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 01:00

  Ukrainian написав:
  Автор77 написав:Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

Трильйони емісійних грошей нікуди не зникнуть
Тому розгін інфляції цілком можливий

Після QE-1,2,3 начебто було надруковано в 3-4 рази більше доларів, ніж до 2008 року, але на інфляцію це не вплинуло, лише надуло бульбашки на фондовому ринку, не без допомоги яких усе надруковане було стерилізовано.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 03:12

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:
  Автор77 написав:Но последнее насчет 10% евро и долларовой инфляции на товары ,да еще и через несколько месяцев, или лет ,как он пишет,

Трильйони емісійних грошей нікуди не зникнуть
Тому розгін інфляції цілком можливий

Після QE-1,2,3 начебто було надруковано в 3-4 рази більше доларів, ніж до 2008 року, але на інфляцію це не вплинуло, лише надуло бульбашки на фондовому ринку, не без допомоги яких усе надруковане було стерилізовано.

Стерилизация вероятно будет позже. Достаточно ФРС договориться с пенсионными фондами, Голдманами и Морганами устроить "Чёрный Вторник" и все виртуальное богатство испариться за неделю. Тут главное все правильно рассчитать и выбрать нужный момент. Не думаю, что в этот раз придумают что-то другое.
А пока будут волны, залеты в инфляцию и дефляцию. И чем больше будет навес напечатанных баксов, тем труднее будет процесс стабилизации.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 05:59

  andrein написав:
  greenozon написав:Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п’ять квадрильйонів доларів.


Осталось только найти инопланетян, которые её купят. :)

Леня Космос бы нашёл
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:12

  Proofy написав:
  vitaliian написав:Летом на фоне дефицита кислорода, можем упасть ниже 23
Вы это серьезно? 2 раза в одну и ту же реку вряд ли зайдем.

1. Нерезам некомфортно сидеть в дешевеющем долларе со ставкой близкой к нулю. Украинские бумаги под 10% недостаточно привлекательны, а 12-14% самое оно для золотого дождя-2.
2. Уже неоднократно доказано что остановка мультипликатора вызвало дефицит денег и не только бюджетных но и в сфере услуг а также практически во всех других сегментах экономики, я приводил ссылку какие отрасли упали больше всех, в кратце немного поднялись почтовые, медицинские услуги и образование (неожиданно) остальные все в минусе, т.е. столько валюты как ранее в 2021 г нашей экономике будет не нужно.
3. Мировая экономика (а значит и наш экспорт) восстановится быстрее чем наша (некоторые страны уже закупают вакцину для массовой вакцинации). Мы начнем восстанавливаться примерно весной 2022, а валюта пойдёт раньше (что то конечно осядет в офшорах ничего нового).
4. Курс в 2021 удастся удержать повышением учетной ставки на 2-3-4 пп, связыванием гривны депсертификатами, депозитами (может под такое дело и налог снизят/отменят) кредитами мвф, ростом экспорта и новым притоком нерезов. До осени 2021 я девала не вангую, скорее всего он будет уже в 2022 когда начнется отток валюты в рыбные места восстановленных экономик или ещё папиже, я так далеко смотреть не умею.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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