так и есть. Часто это обусловлено лучшей готовностью небедных компаний работать в "онлайне", но не только.
По многим товарам для дома и ремонта/мебели физический дефицит, притом глобальный, мировой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:35
так и есть. Часто это обусловлено лучшей готовностью небедных компаний работать в "онлайне", но не только.
По многим товарам для дома и ремонта/мебели физический дефицит, притом глобальный, мировой.
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