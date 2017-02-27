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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6908690969106911

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:35

  Автор77 написав:..
Инфо из первоисточников от крупных сетевиков (продуктовики и некоторые торговцы техникой в ТЦ и супермаркетах) в принципе у них ноябрь к ноябрю рост не только в финансах,но и в валовом обороте товара, у кого больше,у кого меньше.
..

так и есть. Часто это обусловлено лучшей готовностью небедных компаний работать в "онлайне", но не только.
По многим товарам для дома и ремонта/мебели физический дефицит, притом глобальный, мировой.
sequence
 
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  #<1 ... 6908690969106911
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