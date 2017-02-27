так и есть. Часто это обусловлено лучшей готовностью небедных компаний работать в "онлайне", но не только.
По многим товарам для дома и ремонта/мебели физический дефицит, притом глобальный, мировой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:35
так и есть. Часто это обусловлено лучшей готовностью небедных компаний работать в "онлайне", но не только.
По многим товарам для дома и ремонта/мебели физический дефицит, притом глобальный, мировой.
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:50
Прогноз EUR/USD: готовы ли быки к захвату рынка?
Наконец-то произошла грандиозная фиксация прибыли, но, возможно, она не закончится так быстро. Хотя пара EUR/USD упала с максимумов и всё ещё имеет основные причины для роста, три фактора могут продлить ее нисходящую коррекцию.
1) Слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе не означает дополнительные стимулы
Прекращение действия нескольких федеральных программ и рост числа случаев COVID-19 и связанных с этим ограничений сказались на рынке труда Америки. В ноябре в США было создано только 245 000 рабочих мест, что примерно вдвое меньше первоначальных ожиданий, что вызывает опасения по поводу потери позиций в декабре.
Инвесторы отнеслись к этому в стиле «плохие новости – это хорошие новости», надеясь, что слабые показатели подтолкнут законодателей к согласованию пакета помощи на сумму около 1 триллиона долларов, который предложили сенаторы от обеих сторон. Однако лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл, похоже, не хочет соглашаться на помощь больше 500 миллиардов долларов. Сохраняющаяся неопределенность может повлиять на настроения и поднять спрос на безопасный доллар США.
2) Новая американо-китайская напряженность
Президент Дональд Трамп продолжает атаковать Китай. Что интересно, в этой области у действующего президента мало разногласий с Джо Байденом. Сообщается, что он поддерживает предложение о наложении санкций еще на 14 высокопоставленных китайских чиновников.
Крупнейшие экономики мира подписали торговое соглашение в начале года, и дальнейшая напряженность может его разорвать.
3) Кризис переговоров по Брекзиту
ЕС и Великобритания продолжают спорить из-за сделки по Брекзиту. Осталось около трех недель до окончания переходного периода. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как сообщается, готов прекратить переговоры «в течение нескольких часов». Эти новости усугубили падение фунта и повлекли за собой падение евро.
Если переговоры завершатся в понедельник, единая валюта может упасть еще ниже.
Эти три проблемы, вероятно, ограничат валютную пару, несмотря на то, что другие факторы, которые подтолкнули ее к текущим максимумам, показывают оптимистичную картину. Великобритания собирается во вторник начать вакцинацию населения с помощью вакцины от Pfizer/BioNTech, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердит вакцину в четверг. Европейский центральный банк соберется в тот же день и, вероятно, добавит дополнительных стимулов.
В целом тренд остается восходящим, хотя нельзя исключать более глубокую коррекцию.
Курс EUR/USD находится примерно в 100 пипсов от 32-месячных максимумов, а импульс роста на четырехчасовом графике ослаб. Однако он все еще держится выше 50, 100 и 200 простых скользящих средних, а индекс относительной силы далек от состояния перепроданности.
В общем, быки отступают, но продолжают торговать.
Поддержка ожидается на уровне 1.2080, который на прошлой неделе ограничил EUR/USD. За ним следует 1.2040, затем 1.20 и 1.1960.
Сопротивление находится на 1.2140 (дневной максимум), далее – 1.2177, многолетний пик. Ещё выше: быков ждут уровни 1.22 и 1.2250.
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/47828 ... is-utrychi
Вот эта фиговина с долларом она отобразится скорее на евро-фунте-франке,но не на гривне.
Почему нац.валюта все-таки в зоне риска девальвации прикину на "мужицкий ум":
Сейчас гривна падает на нищете населения,бизнеса и Ковидо-карантина,но надолго ли и окончательно ли изменен тренд на традиционно летний укрепляющий нац.валюту?
1.Нерезы они ведь также кроме премии (процентных ставок) за риск учитывают высокую волатильность нашего валютного рынка, все эти прыжки с 23 до 28-70 в разрезе всего лишь одного года у них на мониторах красной линией.
2.Как один из мощных барьеров для потока горячих денег от дешевеющего в мире ко всему к чему только можно доллара (валюты,фонда,недвижимость,нефть в перспективе)
ситуация на востоке.
3.Еще один барьер- раскачка лодки, наши так называемые элиты,а на самом деле никакие не элиты, а присоски очень некомфортно себя чувствуют когда, копеек в мошну,в косметичку падает не так много как прежде,их цель - качнуть лодку любыми способами даже вредными для экономики и страны в целом, чтобы возобновить свои потоки и возместить убытки, причиненные мировым спадом по ковиду.Если мы это видим,то это видит и Байден, и потенциальные инвесторы.
4.Экспорт штука такая, по мере роста цен на экспорт (потенциального) несомненно будут расти и энергоносители. Газ мы не удосужились несмотря на нашего Стива Джобса - мистера Коблева, местный раскачать,развивать и увеличить добычу,а платежки уже с лета в 3 раза,даже больше увеличились, то ли еще будет по мере роста цен на мировых рынках,связанных с пресловутым восстановлением.
5.То же и с нефтью,60,65 и 70 с хвостом -лишь вопрос времени, вся эта возня с Теслой мне больше напоминает пузырик, не время еще драйвовать и кайфовать новым не нефтяным технологиям.
Сколько там Тесла продает на пике - три сотни тысяч кажется авто в год,да и те ломаются поговаривают,как советские девайсы.
И сколько у одного только Фольксвагена -11 млн. в год, а если добавить остальных топов.
Западный мир склонен время от времени надувать пузыри,а потом впадать в кризис, вот доткомы на рубеже 2000-х также до поры до времени надувались.Никто и не спорит ,что будущее за новыми технологиями, вот только не преувеличен ли оптимизм и скорость, и эта Тесла как чертик из табакерки что-то подозрительно так появилась, что-то в этом есть,пока неясное в полной мере для аналитики,непрозрачность какая то чувствуется и авантюризм в стиле Берни Мейдоффа с этими колониями на Марсе и т.п. реальностью 23 века.
Дорожающая по мере восстановления мира нефть сыграет на руку только
"бензоколонке, которая притворяется страной",
но не нам. У нас и так уже себестоимость продукции не слишком конкурента, несмотря на низкую составляющую зарплат.
6.Ну что нам до Теслы, у нас своя пирамида уже построена, своя котлета по киевски.
Газ в платежке по 10 грн. почти за ноябрь - это лишь вершина айсберга.
У нас вообще в экономике сложилась революционная ситуация, когда старая система олигархо-клановая уже не может обеспечивать мало мальски приемлимое развитие ВВП, низы не могут свести концы с концами, меньше покупают и сваливают в благополучные страны поработать,а затыкание дыр прессом ФОПовской мелочи и обдирания населения паралельно с построением карточного домика ОВГЗ работает лишь до поры до времени.
7.ПИИ - нулевые и в следующем году вряд ли подскочат с пары сотни миллионов до нескольких миллиардов
8.Дисбалансы - навес субсидий,практически уже лопнувший пенсионный фонд, который накачивают гривной из бюджета не по дням,а по часам и 60 млрд.коммуналки,когда люди просто не имеют чем платить, не желая недоедать никакими репрессиями не притушить.
9.Где-то там в сарае на откорме целое стадо маленьких черных лебедей в виде часто упоминаемых мною Привата,газовой трубы 3 млрд.дол. русского долга ,и где то там затихший до лучших времен навес варрантов .
10.А есть еще и РН,подскочивший осенью по отдельным сегментам в 2 раза и подозрительно затихший сейчас, несмотря на Сизифовы усилия в виде относительно дешевой,но не массовой ипотеки.Там элементарно дико падает доходность и от жилой и от коммерческой, и даже избыток денег на депо у населения пока что не может раскачать эту махину до прежних скоростей и оборотов.А ведь в гривне РН падать не может, зарплаты выросли,расходы выросли, материалы выросли, в гривне-только рост.Значит в контексте валюты - логично была бы девальвация гривны, и падение долларовой и особенно евровой цены. Не может стагнирующая экономика Украины в контексте валютной цены на РН быть хоть на 1 грам сравнимой со странами западной Европы.
11.А план по доходам.
Они уже заложили в бюджет кажется 4.6% роста ВВП и тут же вдогонку объявили о падении ВВП в 1 квартале. А проблемы с финансированием незащищенных статей, и задержки по защищенным, ведь это все мультипликатор, доходы, движение. А у нас во главе поезда не локомотив,
а Гетьманцев,задумавший европейские фискальные правила игры на нищем рынке со смешным подушевым долларовым ВВП,
отстающим даже от некоторых одиозно бедных стран.Небось считает себя Маргарет Тетчер,как минимум.
Ну не клоуны?
12.А депо-люди как стадо овец, загнанные в гривне-депозиты под смешные,ничего не компенсирующие проценты, ведь инфляция -это уже не перспективы и не риски, это уже сегодня и сейчас - стопроцентные двузначные значения в 2021-м. Им надо срочно все налоги к хрени снимать, если не хотят ,чтобы весь этот навес в сотни миллиардов гривен на депо помаленьку не стал перекочевывать на валютный рынок, или на потребительский,раскочегаривая и без того сорвавшуюся с цепи инфляцию.
13.Кредит МВФ ну да дадут скорее всего, иначе все это рухнет уже после первого квартала, но на вопрос сколько дадут - есть четкий ответ. Дадут,чтобы перекантоваться, не рухнуть немедленно и отдавать,отдавать,отдавать.
И все-таки без реструктуризации долгов - все равно наша экономика рухнет, все эти мелкие подачки-это как голодному чупа-чупс.
А еще ведь никто не заглянет в планы Байдена, ему ой как не нравятся некоторые наши игроки.
14.А есть ведь еще и обвал рынка офисов, сотни и тысячи пустых магазинов на главных улицах крупных и мелких городов, разоряющиеся ФОПы, скоращение средних сетей с паралельным сокращением персонала и пополнением претендентов на пособие через биржи ,или на трудовую миграцию. Жируют ведь только жирные коты, все понимают о ком я.
"Стрит ритейл" в глубоком кризисе, все это держит гривну на моменте (падающий импорт), но по мере разворачивания финансово-экономического кризиса в стране,который в принципе уже бушует, сработает уже на противо-потоке,т.е. уже не за стабильность гривны,а за раскачку.
15.А еще есть непомерные расходы, ведь Украина не печатает дорожающий не по дням,а по часам евро, но амбиции будь-здоров, в медицине "большое строительство" проигнорировано, зато дороги пилят турки и наш крупный бизнес на импортной технике к тому же, и бабки разбрасывают с вертолета полицейским,и всем кому надо, и автомашины покупают премиум класса вместо того ,чтобы разогнать немножко распухшего бюрократического аппарата, паразитирующего зачастую на бизнесе и тормозящего развитие на самом деле.
16.А есть же еще священная корова в виде тысячи и одного способа относительно честного отъема денег через зеленую энергетику, которая уже угрохала энергорынок и вот вот угрохает остатки платежеспособности населения,а значит внутреннего спроса и конкурентоспособность промышленности, и на остальные схемы по большому счету никто и не думал посягать, жирные коты весело прокручивают в офшорке суперприбыли в то время,когда мелочевка и население нищает с каждым днем, стагнирующие доходы съедает инфляция по товарам и коммуналке, а планку РН зачастую можно преодолеть лишь с помощью кредитов под 14-17%, самортизировать которые может опять таки лишь девальвация гривны.
17.Курс гривны стабильный - когда в стране развивается мселкий бизнес и средний класс, ну или заходят крупные транснациональные корпорации и вливают тонны денег. Ни того ,ни другого у нас нет. Натоместь козырные места забиты секондами,швидкогрошами,ломбардами ,что и отображает реальное состояние экономики и национальной валюты.
18.А кто-то уже прикидывал - на сколько упадет личный реально располагаемый доход каждого после Нового года.Не у всех ведь денег как у дурака фантиков.
Многие и сейчас не жируют.
А ведь газ с лета в 3.5 раза,
рост воды на подходе,
рост электрики уже де-факто анонсирован,
рост услуг ДСО также уже утвержден,
рост личного среднего чека в маркете по сравнению даже с сентябрем и октябрем уже очевиден,
а падающие доходы ,только минималка вырастет,паралельно прибивая мелкий бизнес и увеличивая и без того растущую безработицу и давление на расходы биржи труда,а так даже у ай-тишников доллар привязали к гривне по 25-26 у многих, не говоря уже о доходах бизнеса ( яркий пример сетевая компания по продаже техники в небольшом городке уменьшила доходы своих продажников с привычных 8-10 тыс.грн. в месяц до минималки в 4200 на руки).
Внешний кочегар роста к нам не придет, а внутреннего кочегара роста Гетьманцев и Ахметов решили потрусить хорошенько и отправить на больничный, ну или на голодный паек.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 10:55, всього редагувалось 3 разів.
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ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 06/08 стремительно вниз
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:48
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:04
По курсу идет повторение сценария прошлого декабря. Только вниз. Интересно, до 24 дойдет?
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:10
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:17
Правительству еще нужно до конца декабря собрать 138 млрд грн.
За сутки собрано 2 млрд. Успехов им в этом нелегком деле.
В январе-феврале 2021 года бюджет вообще будет как бублик, денег в размере $3 млрд в виде подачки от Газпрома не будет. Придется занимать под 20% у "нерезидентов".
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