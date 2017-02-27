Додано: Вів 08 гру, 2020 10:16

Вот эта фиговина с долларом она отобразится скорее на евро-фунте-франке,но не на гривне.Почему нац.валюта все-таки в зоне риска девальвации прикину на "мужицкий ум":Сейчас гривна падает на нищете населения,бизнеса и Ковидо-карантина,но надолго ли и окончательно ли изменен тренд на традиционно летний укрепляющий нац.валюту?1.Нерезы они ведь также кроме премии (процентных ставок) за риск учитывают высокую волатильность нашего валютного рынка, все эти прыжки с 23 до 28-70 в разрезе всего лишь одного года у них на мониторах красной линией.2.Как один из мощных барьеров для потока горячих денег от дешевеющего в мире ко всему к чему только можно доллара (валюты,фонда,недвижимость,нефть в перспективе)ситуация на востоке.3.Еще один барьер- раскачка лодки, наши так называемые элиты,а на самом деле никакие не элиты, а присоски очень некомфортно себя чувствуют когда, копеек в мошну,в косметичку падает не так много как прежде,их цель - качнуть лодку любыми способами даже вредными для экономики и страны в целом, чтобы возобновить свои потоки и возместить убытки, причиненные мировым спадом по ковиду.Если мы это видим,то это видит и Байден, и потенциальные инвесторы.4.Экспорт штука такая, по мере роста цен на экспорт (потенциального) несомненно будут расти и энергоносители. Газ мы не удосужились несмотря на нашего Стива Джобса - мистера Коблева, местный раскачать,развивать и увеличить добычу,а платежки уже с лета в 3 раза,даже больше увеличились, то ли еще будет по мере роста цен на мировых рынках,связанных с пресловутым восстановлением.5.То же и с нефтью,60,65 и 70 с хвостом -лишь вопрос времени, вся эта возня с Теслой мне больше напоминает пузырик, не время еще драйвовать и кайфовать новым не нефтяным технологиям.Сколько там Тесла продает на пике - три сотни тысяч кажется авто в год,да и те ломаются поговаривают,как советские девайсы.И сколько у одного только Фольксвагена -11 млн. в год, а если добавить остальных топов.Западный мир склонен время от времени надувать пузыри,а потом впадать в кризис, вот доткомы на рубеже 2000-х также до поры до времени надувались.Никто и не спорит ,что будущее за новыми технологиями, вот только не преувеличен ли оптимизм и скорость, и эта Тесла как чертик из табакерки что-то подозрительно так появилась, что-то в этом есть,пока неясное в полной мере для аналитики,непрозрачность какая то чувствуется и авантюризм в стиле Берни Мейдоффа с этими колониями на Марсе и т.п. реальностью 23 века.Дорожающая по мере восстановления мира нефть сыграет на руку только"бензоколонке, которая притворяется страной",но не нам. У нас и так уже себестоимость продукции не слишком конкурента, несмотря на низкую составляющую зарплат.6.Ну что нам до Теслы, у нас своя пирамида уже построена, своя котлета по киевски.Газ в платежке по 10 грн. почти за ноябрь - это лишь вершина айсберга.У нас вообще в экономике сложилась революционная ситуация, когда старая система олигархо-клановая уже не может обеспечивать мало мальски приемлимое развитие ВВП, низы не могут свести концы с концами, меньше покупают и сваливают в благополучные страны поработать,а затыкание дыр прессом ФОПовской мелочи и обдирания населения паралельно с построением карточного домика ОВГЗ работает лишь до поры до времени.7.ПИИ - нулевые и в следующем году вряд ли подскочат с пары сотни миллионов до нескольких миллиардов8.Дисбалансы - навес субсидий,практически уже лопнувший пенсионный фонд, который накачивают гривной из бюджета не по дням,а по часам и 60 млрд.коммуналки,когда люди просто не имеют чем платить, не желая недоедать никакими репрессиями не притушить.9.Где-то там в сарае на откорме целое стадо маленьких черных лебедей в виде часто упоминаемых мною Привата,газовой трубы 3 млрд.дол. русского долга ,и где то там затихший до лучших времен навес варрантов .10.А есть еще и РН,подскочивший осенью по отдельным сегментам в 2 раза и подозрительно затихший сейчас, несмотря на Сизифовы усилия в виде относительно дешевой,но не массовой ипотеки.Там элементарно дико падает доходность и от жилой и от коммерческой, и даже избыток денег на депо у населения пока что не может раскачать эту махину до прежних скоростей и оборотов.А ведь в гривне РН падать не может, зарплаты выросли,расходы выросли, материалы выросли, в гривне-только рост.Значит в контексте валюты - логично была бы девальвация гривны, и падение долларовой и особенно евровой цены. Не может стагнирующая экономика Украины в контексте валютной цены на РН быть хоть на 1 грам сравнимой со странами западной Европы.11.А план по доходам.Они уже заложили в бюджет кажется 4.6% роста ВВП и тут же вдогонку объявили о падении ВВП в 1 квартале. А проблемы с финансированием незащищенных статей, и задержки по защищенным, ведь это все мультипликатор, доходы, движение. А у нас во главе поезда не локомотив,а Гетьманцев,задумавший европейские фискальные правила игры на нищем рынке со смешным подушевым долларовым ВВП,отстающим даже от некоторых одиозно бедных стран.Небось считает себя Маргарет Тетчер,как минимум.Ну не клоуны?12.А депо-люди как стадо овец, загнанные в гривне-депозиты под смешные,ничего не компенсирующие проценты, ведь инфляция -это уже не перспективы и не риски, это уже сегодня и сейчас - стопроцентные двузначные значения в 2021-м. Им надо срочно все налоги к хрени снимать, если не хотят ,чтобы весь этот навес в сотни миллиардов гривен на депо помаленьку не стал перекочевывать на валютный рынок, или на потребительский,раскочегаривая и без того сорвавшуюся с цепи инфляцию.13.Кредит МВФ ну да дадут скорее всего, иначе все это рухнет уже после первого квартала, но на вопрос сколько дадут - есть четкий ответ. Дадут,чтобы перекантоваться, не рухнуть немедленно и отдавать,отдавать,отдавать.И все-таки без реструктуризации долгов - все равно наша экономика рухнет, все эти мелкие подачки-это как голодному чупа-чупс.А еще ведь никто не заглянет в планы Байдена, ему ой как не нравятся некоторые наши игроки.14.А есть ведь еще и обвал рынка офисов, сотни и тысячи пустых магазинов на главных улицах крупных и мелких городов, разоряющиеся ФОПы, скоращение средних сетей с паралельным сокращением персонала и пополнением претендентов на пособие через биржи ,или на трудовую миграцию. Жируют ведь только жирные коты, все понимают о ком я."Стрит ритейл" в глубоком кризисе, все это держит гривну на моменте (падающий импорт), но по мере разворачивания финансово-экономического кризиса в стране,который в принципе уже бушует, сработает уже на противо-потоке,т.е. уже не за стабильность гривны,а за раскачку.15.А еще есть непомерные расходы, ведь Украина не печатает дорожающий не по дням,а по часам евро, но амбиции будь-здоров, в медицине "большое строительство" проигнорировано, зато дороги пилят турки и наш крупный бизнес на импортной технике к тому же, и бабки разбрасывают с вертолета полицейским,и всем кому надо, и автомашины покупают премиум класса вместо того ,чтобы разогнать немножко распухшего бюрократического аппарата, паразитирующего зачастую на бизнесе и тормозящего развитие на самом деле.16.А есть же еще священная корова в виде тысячи и одного способа относительно честного отъема денег через зеленую энергетику, которая уже угрохала энергорынок и вот вот угрохает остатки платежеспособности населения,а значит внутреннего спроса и конкурентоспособность промышленности, и на остальные схемы по большому счету никто и не думал посягать, жирные коты весело прокручивают в офшорке суперприбыли в то время,когда мелочевка и население нищает с каждым днем, стагнирующие доходы съедает инфляция по товарам и коммуналке, а планку РН зачастую можно преодолеть лишь с помощью кредитов под 14-17%, самортизировать которые может опять таки лишь девальвация гривны.17.Курс гривны стабильный - когда в стране развивается мселкий бизнес и средний класс, ну или заходят крупные транснациональные корпорации и вливают тонны денег. Ни того ,ни другого у нас нет. Натоместь козырные места забиты секондами,швидкогрошами,ломбардами ,что и отображает реальное состояние экономики и национальной валюты.18.А кто-то уже прикидывал - на сколько упадет личный реально располагаемый доход каждого после Нового года.Не у всех ведь денег как у дурака фантиков.Многие и сейчас не жируют.А ведь газ с лета в 3.5 раза,рост воды на подходе,рост электрики уже де-факто анонсирован,рост услуг ДСО также уже утвержден,рост личного среднего чека в маркете по сравнению даже с сентябрем и октябрем уже очевиден,а падающие доходы ,только минималка вырастет,паралельно прибивая мелкий бизнес и увеличивая и без того растущую безработицу и давление на расходы биржи труда,а так даже у ай-тишников доллар привязали к гривне по 25-26 у многих, не говоря уже о доходах бизнеса ( яркий пример сетевая компания по продаже техники в небольшом городке уменьшила доходы своих продажников с привычных 8-10 тыс.грн. в месяц до минималки в 4200 на руки).Внешний кочегар роста к нам не придет, а внутреннего кочегара роста Гетьманцев и Ахметов решили потрусить хорошенько и отправить на больничный, ну или на голодный паек.