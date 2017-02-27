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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6910691169126913>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48191 ... pi-shmygal

В то время как Шмыгаль уверяет нас, что
наши космические корабли начали бороздить просторы вселенной и
наш дефицит бюджета один из самых мизерных в Европе :


Давайте подумаем за счет чего свели концы с концами в худо -бедно в 2020-м
и есть ли потенциал для затыкания дыр и стабилизации гривны надолго,а не на каратино-нищенской основе:

-3 млрд.дол. от Газпрома, их больше не будет, наоборот с трубой там перспективы мрачные

-дефицит бюджета раздули так, что он как воздушный шарик ,еще немножко подуть и лопнет,там коллапсом вообще пахнет

-ну перекрыли часть схем ,налоги в плюсе,но по мелочи,там потенциал также уже во многом исчерпан, ведь жирные коты-табу,пощипали маленько среднячков и откровенный криминал, все мега-схемы,офшорка и таможня вне зоны досягаемости, абонент временно недоступен, а точнее недоступен вовсе.

-ну курс вырос с 23 до 28, и инфляция с нуля до 10%,де-факто, если не больше - ну тут есть как раз потенциал, курс 30 плюс в середине года многое решает

-ОВГЗ рынок в основном внутренний крутился,ставки помаленьку повышают, но тут как они сами заявили есть ограничитель по доле в госбанках, а он уже на пределе, а частные фин.структуры заподозревали,что мы накануне большого шухера

-усиленная фискальная политика временно наполняет кубышку, но одновременно ведет к сворачиванию деловой активности, к тому же перспективы и бодрое желание Гетьманцева поиметь бизнес-мелочь натыкается на вполне обоснованное противодействие и откат грандиозных планов фискализации

- попытки уверить наших европейских и американских баксодержателей, что здесь у нас
поле непаханное для инвестиций пока не слишком успешны, они подозревают вариант Нью Васюков почему-то

-планы Маршалла реализуют разве что наши "киприоты",выдавивая экономику до предела, а так никто не спешит тут строить автозаводы и ТВ-сборки, как в Словакии

-антикоррупционные усилия напоминают игру в песочнице, а может даже игру в наперстки

-повышение цен монополий, тут да,резерв по мнению наших "отцов демократии" неисчерпаем, давить,повышать, и собирать,это они умеют, но по обратному мультипликатору, в конечном итоге то,что соберут таким удвоенным-утроенным тарифом монополии отнимет от развития, и в конечном счете от накопления в бюджет несоизмеримо больше, потому как львиную часть прибыли монополии инвестируют не развитие, и не в бюджет отстегнут, а выведут в теплые края, или инвестируют в Лондон

-остается как потенциал земля и резервы в ЗВР, тут также не все так просто, во-первых, качка внутренняя начнется с удвоенной силой, ну и,во-вторых, оптимизм от возможных поступлений,считаю сильно преувеличен, экономическая система в конечном итоге остается нежизнеспособной к стойкому развитию, олигархи и кланы уже не могут его обеспечивать, а низы просто умножают на ноль, как говорил Кернес.

Что остается в итоге.
Паразитирование на заробитчанах, они как пчелы даже в кризис мед сюда приносят.
Ну и минималка повышают, типа выдаивать ЕСВ.

Но тут опять таки обратку получат, это ж не только спасительная для бюджета инфляция в 10%"плюс", но и внешнее сальдо, которое спасало в 2020-м и временно перешло от многомиллиардно "красных" значений в комфортную зону минимального импорта.

Курс 28 гривен за 1 доллар - этот не тот курс в конечном итоге, который фиксирует справедливую разницу между качеством украинских и немецких компаний.
Там пропасть на самом деле.
Реально пропасть.
Я не знаю ,что должно случиться,чтобы внешее сальдо выправилось глобально и чтобы более менее обеспеченные граждане перестали покупать бундесовские холодильники,авто, стиралки, или даже какую-то мелочь типа замков, прибалтийской краски, или польские и итальянские продукты в прежних размерах.
А ведь это дисбаланс,дисбаланс прежде всего в валютном соотношении.
Разве что постоянный девальвационный тренд гривны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так что, на этой неделе доллар будет только падать?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:16

  Вадим Жураковский написав:так что, на этой неделе доллар будет только падать?


падати буде не тількі впродовж цього тижня, а й впродовж наступного
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.12.2020...................28,0787
Гривна укрепилась на 16 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе неспешно, но уверенно двинулись вниз, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. К 11 прошли 3.5 копейки. После этого уравновеслись и наступило долгое затишье.
Котировки евро колеблются примерно на одном уровне.
Приподнявшийся ночью индекс доллара сейчас находится вблизи уровней, при которых была закрыта наша вчерашняя сессия.
Справочный курс встретили котировками 28.0650 - 28.0800, что на 3.5 копейки ниже открытия.
Учитывая серьезное укрепление по средневзвешенному, можно начинать опасаться, что НБУ будет вынужден прервать свою рекордную сессию, если пойдем дальше вниз. Наблюдаем.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Переток наблюдался в казначейство и в наличку. Частично это было компенсировано сокращением объема суточных сертификатов.

В пятницу объем валютного рынка вырос с 427 до 437.1 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также выросли, предложение превысило спрос. Картина не вполне типична для пятницы. К вопросу о важности именно клиентских спроса и предложения, должен заметить, что в пятницу изрядное превышение предложения не привело к сколь-нибудь заметной динамике, весь день болтались на одном уровне.
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 08 гру, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:В пятницу объем валютного рынка вырос с 427 до 237.1 млн.

Вырос?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:29

Сибарит

/topic3606.html?p=5114134#p5114134

Плюсанул первым.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нет,без шуток очень интересно было почитать про две копейки гривны на МБ,про НБУ который опять который уже день на рынок не выходил,и про традиционное утреннее кофе :shock:
Хотя знакомые валютчики мониторят МБ несколько по иному - просто нажимают время от времени клавишу МБ на Минфине. Вот и вся математика.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 12:37, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жадная Альфа наливает по 29,19 На этой неделе 100% нырнем под 28, на следующей возможно скатимся до 27,90 а перед Рождеством спекули вернут курс 28,30 и сольют все что успели прикупить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 гру, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:32

28.15-28.20/28.25.-28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:37

Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

НБУ вперше виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24, говорите ? ну-ну ... Курс в Бюджет-2021,навереное, долбодятлы тупые закладывали ...
alex10
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