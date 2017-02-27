Додано: Вів 08 гру, 2020 12:04

В то время как Шмыгаль уверяет нас, чтонаши космические корабли начали бороздить просторы вселенной инаш дефицит бюджета один из самых мизерных в Европе :Давайте подумаем за счет чего свели концы с концами в худо -бедно в 2020-ми есть ли потенциал для затыкания дыр и стабилизации гривны надолго,а не на каратино-нищенской основе:-3 млрд.дол. от Газпрома, их больше не будет, наоборот с трубой там перспективы мрачные-дефицит бюджета раздули так, что он как воздушный шарик ,еще немножко подуть и лопнет,там коллапсом вообще пахнет-ну перекрыли часть схем ,налоги в плюсе,но по мелочи,там потенциал также уже во многом исчерпан, ведь жирные коты-табу,пощипали маленько среднячков и откровенный криминал, все мега-схемы,офшорка и таможня вне зоны досягаемости, абонент временно недоступен, а точнее недоступен вовсе.-ну курс вырос с 23 до 28, и инфляция с нуля до 10%,де-факто, если не больше - ну тут есть как раз потенциал, курс 30 плюс в середине года многое решает-ОВГЗ рынок в основном внутренний крутился,ставки помаленьку повышают, но тут как они сами заявили есть ограничитель по доле в госбанках, а он уже на пределе, а частные фин.структуры заподозревали,что мы накануне большого шухера-усиленная фискальная политика временно наполняет кубышку, но одновременно ведет к сворачиванию деловой активности, к тому же перспективы и бодрое желание Гетьманцева поиметь бизнес-мелочь натыкается на вполне обоснованное противодействие и откат грандиозных планов фискализации- попытки уверить наших европейских и американских баксодержателей, что здесь у насполе непаханное для инвестиций пока не слишком успешны, они подозревают вариант Нью Васюков почему-то-планы Маршалла реализуют разве что наши "киприоты",выдавивая экономику до предела, а так никто не спешит тут строить автозаводы и ТВ-сборки, как в Словакии-антикоррупционные усилия напоминают игру в песочнице, а может даже игру в наперстки-повышение цен монополий, тут да,резерв по мнению наших "отцов демократии" неисчерпаем, давить,повышать, и собирать,это они умеют, но по обратному мультипликатору, в конечном итоге то,что соберут таким удвоенным-утроенным тарифом монополии отнимет от развития, и в конечном счете от накопления в бюджет несоизмеримо больше, потому как львиную часть прибыли монополии инвестируют не развитие, и не в бюджет отстегнут, а выведут в теплые края, или инвестируют в Лондон-остается как потенциал земля и резервы в ЗВР, тут также не все так просто, во-первых, качка внутренняя начнется с удвоенной силой, ну и,во-вторых, оптимизм от возможных поступлений,считаю сильно преувеличен, экономическая система в конечном итоге остается нежизнеспособной к стойкому развитию, олигархи и кланы уже не могут его обеспечивать, а низы просто умножают на ноль, как говорил Кернес.Что остается в итоге.Паразитирование на заробитчанах, они как пчелы даже в кризис мед сюда приносят.Ну и минималка повышают, типа выдаивать ЕСВ.Но тут опять таки обратку получат, это ж не только спасительная для бюджета инфляция в 10%"плюс", но и внешнее сальдо, которое спасало в 2020-м и временно перешло от многомиллиардно "красных" значений в комфортную зону минимального импорта.Курс 28 гривен за 1 доллар - этот не тот курс в конечном итоге, который фиксирует справедливую разницу между качеством украинских и немецких компаний.Там пропасть на самом деле.Реально пропасть.Я не знаю ,что должно случиться,чтобы внешее сальдо выправилось глобально и чтобы более менее обеспеченные граждане перестали покупать бундесовские холодильники,авто, стиралки, или даже какую-то мелочь типа замков, прибалтийской краски, или польские и итальянские продукты в прежних размерах.А ведь это дисбаланс,дисбаланс прежде всего в валютном соотношении.Разве что постоянный девальвационный тренд гривны.