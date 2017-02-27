Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41
Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:42
И Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)
Несмотря на то, что не удалось найти по-настоящему плохую новость, давайте подумаем, почему все равно все плохо
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48358 ... krayintsiv
Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для українців
Наш ответ Чемберлену:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48351 ... -derzhstat
У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за послуги ЖКГ - Держстат
Это к вопросу, а есть ли дно у НЕПа?
(новой экономической политики по придавливанию внутреннего спроса и замещения его ОВГЗ).
И где тот предел,за которым в доллар-евро будут переходить хоть тушкой,хоть чучелом,
понимая, что экономика разваливается и домик не настоящий, а карточный.
Их 2015-й ничему не научил, когда внутренний спрос начал помаленьку припадать,а трудовая миграция выросла реально на порядок.
Они и дальше ищут бабки не в тех карманах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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