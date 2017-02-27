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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6910691169126913

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41

  greenozon написав:Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

НБУ вперше виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.

Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:42

И Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/481919/defitsyt-byudzhetu-ukrayiny-ye-odnym-iz-najnyzhchyh-u-yevropi-shmygal

В то время как Шмыгаль уверяет нас....
Давайте подумаем...

Несмотря на то, что не удалось найти по-настоящему плохую новость, давайте подумаем, почему все равно все плохо :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету

Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48358 ... krayintsiv
Гетманцев закликав підвищити тариф на електроенергію для українців


Наш ответ Чемберлену:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48351 ... -derzhstat

У жовтні українці сплатили 81% нарахованих сум за послуги ЖКГ - Держстат

Это к вопросу, а есть ли дно у НЕПа?
(новой экономической политики по придавливанию внутреннего спроса и замещения его ОВГЗ).

И где тот предел,за которым в доллар-евро будут переходить хоть тушкой,хоть чучелом,
понимая, что экономика разваливается и домик не настоящий, а карточный.

Их 2015-й ничему не научил, когда внутренний спрос начал помаленьку припадать,а трудовая миграция выросла реально на порядок.
Они и дальше ищут бабки не в тех карманах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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