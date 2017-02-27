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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6911691269136914>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41

  greenozon написав:Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

НБУ вперше виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.

Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:42

И Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/481919/defitsyt-byudzhetu-ukrayiny-ye-odnym-iz-najnyzhchyh-u-yevropi-shmygal

В то время как Шмыгаль уверяет нас....
Давайте подумаем...

Несмотря на то, что не удалось найти по-настоящему плохую новость, давайте подумаем, почему все равно все плохо :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету

Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:54

Середньорічна-зважена - останні 2 тижня

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 101681 на добу за 07 грудня.
НАРЕШТІ ПОЧАЛИ ПАДАТИ! :)

Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі :idea:

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0226
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0059
Повні оберти МБ за тиждень - 1519,8582
Середні оберти за тиждень - 303,9716
Середні оберти за рік - 357,8838
СередньоТижневе - 28,4111

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0354
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0071
Повні оберти МБ за тиждень - 1905,1130
Середні оберти за тиждень - 381,0226
Середні оберти за рік - 358,3825
СередньоТижневе - 28,4182

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0787 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,8976 грн./дол. і це на 1,18(1,69) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра все ще складає 4,39(6,31) відсотка.

Доляр все ще перекуплено на 1,18 гривні по показниках року! Шукайте рацію!!!

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 08 гру, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:01

  alex10 написав:Курс в Бюджет-2021,навереное, долбодятлы тупые закладывали ...

с этим тяжело поспорить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету

Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.

Все сложнее, чем больше дефицит бюджета тем меньше откатов и коррупции, одно дело воровать на богатой свадьбе, другое - на поминках ( где все котлетки 3 раза посчитаны). Опухоль лечат химией которая убивает весь организм, но опухоль умирает в первую очередь, давая организму еще немного пожить. Примерно такое происходит и в нашей экономике, только голодный паек всех её сегментов способен придушить произвол чиновнико, перезапустить доверие между властью и бизнесом, властям нужны налоги и рабочие места поэтому они должны быть готовы к уступкам в вопросах дерегуляции бизнеса и коррупции. Там же и налоговая и судовая реформа, защита инвестиций и прав инвестора. Отсрочка рко для фопов тому пример, у власти нет иного выхода кроме как договариваться со всеми, иначе пойдут майданы и кое кому придется возвращаться к старому ремеслу - людей смешить. Так же центральной власти придется искать поддержки местных бюджетов, полагаю тоже не за спасибо, взамен деньги местных бюджетов пойдут в бюджет правительства, а не на распил и валютный рынок. Наконец то начали понимать что не за горами пропасть и развал страны. А если будут себя хорошо вести то и дедушка Байден даст миллиард на конфеты.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня ждем рекордный по щедрости аукцион с рекордными объемами (вон, и суточные как бы намекают)? интерсно, до 13% дойдут или 12 пока хватит?
а завтра - хороший слив и возвращение Будулая с геройской защитой 28? Чем-то другим объяснить такой укрепляж (1,5%+ за неделю на МБ) - сложновато. Тем более, в предверии возможного отскока бакса в миру уже в четверг (ЕЦБ)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну де ж та рооррр.... рооооо..... рОоооооокета? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:40

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Что-то отстаем от графика :)

Ноябрь уже закончился?

Уже да :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:45

  Сибарит написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/481919/defitsyt-byudzhetu-ukrayiny-ye-odnym-iz-najnyzhchyh-u-yevropi-shmygal

В то время как Шмыгаль уверяет нас....
Давайте подумаем...

Несмотря на то, что не удалось найти по-настоящему плохую новость, давайте подумаем, почему все равно все плохо :lol:


это я написал ранее что дефицит низкий, как в 2009, Шмыгаль читает президента Путина?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 08 гру, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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