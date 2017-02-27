Додано: Вів 08 гру, 2020 13:03

vitaliy_berdinskikh написав: vitaliian написав: Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету

Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны. Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.

Все сложнее, чем больше дефицит бюджета тем меньше откатов и коррупции, одно дело воровать на богатой свадьбе, другое - на поминках ( где все котлетки 3 раза посчитаны). Опухоль лечат химией которая убивает весь организм, но опухоль умирает в первую очередь, давая организму еще немного пожить. Примерно такое происходит и в нашей экономике, только голодный паек всех её сегментов способен придушить произвол чиновнико, перезапустить доверие между властью и бизнесом, властям нужны налоги и рабочие места поэтому они должны быть готовы к уступкам в вопросах дерегуляции бизнеса и коррупции. Там же и налоговая и судовая реформа, защита инвестиций и прав инвестора. Отсрочка рко для фопов тому пример, у власти нет иного выхода кроме как договариваться со всеми, иначе пойдут майданы и кое кому придется возвращаться к старому ремеслу - людей смешить. Так же центральной власти придется искать поддержки местных бюджетов, полагаю тоже не за спасибо, взамен деньги местных бюджетов пойдут в бюджет правительства, а не на распил и валютный рынок. Наконец то начали понимать что не за горами пропасть и развал страны. А если будут себя хорошо вести то и дедушка Байден даст миллиард на конфеты.