Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:41
Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 08 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:42
И Пятачок зарежет Винни-Пуха (с)
Несмотря на то, что не удалось найти по-настоящему плохую новость, давайте подумаем, почему все равно все плохо
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тоесть центральный бюджет теперь будут спасать не только госбанки, но и территориальные громады тратя свой бюджет на кредитование центрального. Да, это несомненно сигнал укрепления гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:54
Середньорічна-зважена - останні 2 тижня
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
НАРЕШТІ ПОЧАЛИ ПАДАТИ!
Тільки цифри за 2 тижня. Дінаміку можете порахувати самі
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0226
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0059
Повні оберти МБ за тиждень - 1519,8582
Середні оберти за тиждень - 303,9716
Середні оберти за рік - 357,8838
СередньоТижневе - 28,4111
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0354
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0071
Повні оберти МБ за тиждень - 1905,1130
Середні оберти за тиждень - 381,0226
Середні оберти за рік - 358,3825
СередньоТижневе - 28,4182
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,0787 грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,8976 грн./дол. і це на 1,18(1,69) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто середньорічна вигода при продажі доляра все ще складає 4,39(6,31) відсотка.
Доляр все ще перекуплено на 1,18 гривні по показниках року! Шукайте рацію!!!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 08 гру, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:01
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:03
Все сложнее, чем больше дефицит бюджета тем меньше откатов и коррупции, одно дело воровать на богатой свадьбе, другое - на поминках ( где все котлетки 3 раза посчитаны). Опухоль лечат химией которая убивает весь организм, но опухоль умирает в первую очередь, давая организму еще немного пожить. Примерно такое происходит и в нашей экономике, только голодный паек всех её сегментов способен придушить произвол чиновнико, перезапустить доверие между властью и бизнесом, властям нужны налоги и рабочие места поэтому они должны быть готовы к уступкам в вопросах дерегуляции бизнеса и коррупции. Там же и налоговая и судовая реформа, защита инвестиций и прав инвестора. Отсрочка рко для фопов тому пример, у власти нет иного выхода кроме как договариваться со всеми, иначе пойдут майданы и кое кому придется возвращаться к старому ремеслу - людей смешить. Так же центральной власти придется искать поддержки местных бюджетов, полагаю тоже не за спасибо, взамен деньги местных бюджетов пойдут в бюджет правительства, а не на распил и валютный рынок. Наконец то начали понимать что не за горами пропасть и развал страны. А если будут себя хорошо вести то и дедушка Байден даст миллиард на конфеты.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня ждем рекордный по щедрости аукцион с рекордными объемами (вон, и суточные как бы намекают)? интерсно, до 13% дойдут или 12 пока хватит?
а завтра - хороший слив и возвращение Будулая с геройской защитой 28? Чем-то другим объяснить такой укрепляж (1,5%+ за неделю на МБ) - сложновато. Тем более, в предверии возможного отскока бакса в миру уже в четверг (ЕЦБ)
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну де ж та рооррр.... рооооо..... рОоооооокета?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:40
Уже да
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:45
это я написал ранее что дефицит низкий, как в 2009, Шмыгаль читает президента Путина?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 08 гру, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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