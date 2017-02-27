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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6911691269136914

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:46

ТАС уже продает по 28.20

я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:

  • кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
  • 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:47

  vitaliian написав:
  greenozon написав:Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

НБУ вперше виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.

Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Конечно было бы неплохо затариться дешевым долларом по 24, тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30, но больше склонен к прогнозу 27 на весну.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50

  fin написав:
  vitaliian написав:
  greenozon написав:Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.

НБУ вперше виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.

Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Конечно было бы неплохо затариться дешевым долларом по 24, тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30, но больше склонен к прогнозу 27 на весну.

По 24 это не "дешевый доллар", это его стандартная цена без панической надбавки. Про "мягко говоря за 30" - меньше слушайте загонял, они лишь надеются хотя бы выйти в ноль со своим накупленным баксом относительно грн депо.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:53

Думаете события 1998, 2008, 2014-2015 года уже никогда не повторяться ?
Тогда было плохо, но у банков в залогах по кредитам были заводы, магазины и квартиры, а сейчас только ОВГЗ. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08

  fin написав:По курсу идет повторение сценария прошлого декабря. Только вниз. Интересно, до 24 дойдет?


В Ваших влажных мечтах, разве что :) Дайте хоть до 28 дойти для начала.
Искатель
 
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  #<1 ... 6911691269136914
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