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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:46
ТАС уже продает по 28.20
я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:
- кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
- 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:47
vitaliian написав: greenozon написав:
Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.
За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.
НБУ вперше
виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.
Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Конечно было бы неплохо затариться дешевым долларом по 24, тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30, но больше склонен к прогнозу 27 на весну.
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fin
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50
fin написав: vitaliian написав: greenozon написав:
Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики.
За даними Національного банку, станом на 7 грудня їх портфель становить 122,96 млн грн.
НБУ вперше
виокремив територіальні громади в статистиці тримачів ОВДП.
Вот вам и инвесторы, еще один фактор в копилку укрепления гривны до 26,50 к весне а в перспективе возможно и до 23-24 грн за доллар к лету
Конечно было бы неплохо затариться дешевым долларом по 24, тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30, но больше склонен к прогнозу 27 на весну.
По 24 это не "дешевый доллар", это его стандартная цена без панической надбавки. Про "мягко говоря за 30" - меньше слушайте загонял, они лишь надеются хотя бы выйти в ноль со своим накупленным баксом относительно грн депо.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Вів 08 гру, 2020 13:53
Думаете события 1998, 2008, 2014-2015 года уже никогда не повторяться ?
Тогда было плохо, но у банков в залогах по кредитам были заводы, магазины и квартиры, а сейчас только ОВГЗ.
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andrein
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08
fin написав:
По курсу идет повторение сценария прошлого декабря. Только вниз. Интересно, до 24 дойдет?
В Ваших влажных мечтах, разве что
Дайте хоть до 28 дойти для начала.
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