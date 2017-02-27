я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:
- кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
- 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:46
ТАС уже продает по 28.20
я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:47
Конечно было бы неплохо затариться дешевым долларом по 24, тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30, но больше склонен к прогнозу 27 на весну.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:50
По 24 это не "дешевый доллар", это его стандартная цена без панической надбавки. Про "мягко говоря за 30" - меньше слушайте загонял, они лишь надеются хотя бы выйти в ноль со своим накупленным баксом относительно грн депо.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:53
Думаете события 1998, 2008, 2014-2015 года уже никогда не повторяться ?
Тогда было плохо, но у банков в залогах по кредитам были заводы, магазины и квартиры, а сейчас только ОВГЗ.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:08
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:26
В 2015 у банков был мусор в залогах и кредитование связанных лиц с последующим невозвратом кредитов, помойки ещё конечно остались но их по пальцам пересчитать. Какие-то события повторятся или вместо них возникнут новые, неизвестные нашей экономике. долгового кризиса в ближайшие годы не будет, банки 20 раз перестраховываются прежде чем дать 5 копеек в долг.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:33
Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56
Так ета ... Фантастичні позитивні фундаментальні показники економіки України, яких вона досягла наприкінці 2020 року відмінили "рокєту" і пропонуть долярчику , який стратегічно дивиться тільки "на південь" відносно гривні, підводний човен до глибини 1:8, оскільки стратегічні плани інклюзивного розвитку держави і економіки вражають своїми темпами і реальністю їхнього здійснення.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02
Что тут скажешь, население голое и босое, им не до валюты, идут тёрки в высших кабинетах, они прекрасно понимают как управлять или вернее манипулировать.
Это хорошо, что есть воля держать курс, а не валить в разы в поисках дурацкого эквилибриума
Пока сталь продаётся, урожай хоть и меньше, но сильно вырос в цене в поставках на экспорт и не весь вывезен, бюджет не надувают эмиссионной гривной, грндепозитчики сладко спят и не бегут за валютой, то с рынком можно творить что угодно.
Вышел Нафтогаз, слил за пару дней сущие копейки, если сравнивать с лохматыми 2013-ми годами, в виде несколько десятков лямов и полетели бодро вниз.
Боюсь до августа больше ничего интересного не будет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48358 ... tsogo-roku
Скільки великий бізнес переказав до бюджету цього року
Обсяг відрахованих податків і зборів до держбюджету від великих платників податків в січні-листопаді 2020 року становив 362,3 млрд грн.
Это не вал, это всего лишь налоги, но в целом около 10 млрд.евро с хвостиком.
Volkswagen AG
Оборот ▲ €235,849 млрд (2018 год)
Операционная прибыль ▲ €13,920 млрд (2018 год)
Один завод,пусть и топовый и вся огромная страна.
Йо-ма-йо, где мы.
Тридцать лет так называемого развития...
Миллионы выехавших на поляки...
Серенькие дома,еровбляхи,здравоохранение и инфраструктура и тысячи сверкающих как стеклянные бусы бутиков и ТЦ, построенных на сомнительные деньги, а также правовая система,не защищающая инвесторов, а обслуживающая совершенно иные цели, которую не могут поламать все европейцы скопом совместно со штатами вместе утроенными усилиями.
И какой при этом всем у нас может быть курс гривны, инфраструктура,качество жизни и т.п.
А если добавить,что у одной немецкой фирмы
нет и сотой доли процента огромных природных ресурсов
и сотен тысяч заводов-пароходов,оставшихся еще с концовки прошлого столетия,
на котором в основном и паразитирует наша своеобразная экономическая система,
то поневоле возникает желание ,
чтобы в сумочке "звенели" зеленые банкноты,
а еще намного лучше банкноты страны-родины-Volkswagen ,
все без исключения товары которой не ломаются, слабо изнашиваются,
и служат десятилетиями как швейцарские часы.
........."В 2015 у банков был мусор в залогах и кредитование связанных лиц с последующим невозвратом кредитов, помойки ещё конечно остались но их по пальцам пересчитать. Какие-то события повторятся или вместо них возникнут новые, неизвестные нашей экономике. долгового кризиса в ближайшие годы не будет, банки 20 раз перестраховываются прежде чем дать 5 копеек в долг.".......
Это чистая правда.
Но дело в том, что как раз пирамида долгов, дефицитов,дисбалансов,разрывов,
весь этот конгениально придуманный ОВГЗшный домик на куриных ножках,
весь этот финансовый мега-мультипликатор как раз и несет основные риски для курса гривны и для экономики в целом.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 15:20, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
|