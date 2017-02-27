Додано: Вів 08 гру, 2020 15:11

Скільки великий бізнес переказав до бюджету цього рокуОбсяг відрахованих податків і зборів до держбюджету від великих платників податків в січні-листопаді 2020 року становив 362,3 млрд грн.Это не вал, это всего лишь налоги, но в целом около 10 млрд.евро с хвостиком.Volkswagen AGОборот ▲ €235,849 млрд (2018 год)Операционная прибыль ▲ €13,920 млрд (2018 год)Один завод,пусть и топовый и вся огромная страна.Йо-ма-йо, где мы.Тридцать лет так называемого развития...Миллионы выехавших на поляки...Серенькие дома,еровбляхи,здравоохранение и инфраструктура и тысячи сверкающих как стеклянные бусы бутиков и ТЦ, построенных на сомнительные деньги, а также правовая система,не защищающая инвесторов, а обслуживающая совершенно иные цели, которую не могут поламать все европейцы скопом совместно со штатами вместе утроенными усилиями.И какой при этом всем у нас может быть курс гривны, инфраструктура,качество жизни и т.п.А если добавить,что у одной немецкой фирмынет и сотой доли процента огромных природных ресурсови сотен тысяч заводов-пароходов,оставшихся еще с концовки прошлого столетия,на котором в основном и паразитирует наша своеобразная экономическая система,то поневоле возникает желание ,чтобы в сумочке "звенели" зеленые банкноты,а еще намного лучше банкноты страны-родины-Volkswagenвсе без исключения товары которой не ломаются, слабо изнашиваются,и служат десятилетиями как швейцарские часы.........."В 2015 у банков был мусор в залогах и кредитование связанных лиц с последующим невозвратом кредитов, помойки ещё конечно остались но их по пальцам пересчитать. Какие-то события повторятся или вместо них возникнут новые, неизвестные нашей экономике. долгового кризиса в ближайшие годы не будет, банки 20 раз перестраховываются прежде чем дать 5 копеек в долг.".......Это чистая правда.Но дело в том, что как раз пирамида долгов, дефицитов,дисбалансов,разрывов,весь этот конгениально придуманный ОВГЗшный домик на куриных ножках,весь этот финансовый мега-мультипликатор как раз и несет основные риски для курса гривны и для экономики в целом.