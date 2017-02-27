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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:17
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:22
vitaliian написав: andrein написав:
Думаете события 1998, 2008, 2014-2015 года уже никогда не повторяться ?
Тогда было плохо, но у банков в залогах по кредитам были заводы, магазины и квартиры, а сейчас только ОВГЗ.
В 2015 у банков был мусор в залогах и кредитование связанных лиц с последующим невозвратом кредитов, помойки ещё конечно остались но их по пальцам пересчитать. Какие-то события повторятся или вместо них возникнут новые, неизвестные нашей экономике. долгового кризиса в ближайшие годы не будет, банки 20 раз перестраховываются прежде чем дать 5 копеек в долг.
Депозиты тоже гарантируются Фондом, но нет Фонда , который гарантирует курс гривны на момент возврата депозита.
В этом вся соль и разводка.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:27
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:28
Искатель написав:
Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.
Були би вам дуже вдячні якщо б ви поділились інформацією завдяки кому розвернулись. НБУ, Сіті, чи імпортери які чекали кращого курсу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:28
1427
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:37
Realist написав: Искатель написав:
Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.
Були би вам дуже вдячні якщо б ви поділились інформацією завдяки кому розвернулись. НБУ, Сіті, чи імпортери які чекали кращого курсу.
Нацбанка сегодня не было. Сити тоже особо не выделялся (когда они покупают мало, их не видно).
Все понемногу плюс пара ярых банков-спекулей брала, но называть их имена не позволяет профессиональная этика.
Скорее, просто уровень заговоренный, все его держали в уме и начали брать.
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Искатель
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:45
fin написав:
... тем более в перспективе, в будущем курс уйдет мягко говоря за 30...
Когда новый загон и пойдем на лося?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:47
1500
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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