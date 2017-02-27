Додано: Вів 08 гру, 2020 16:04

Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторівНам би хотілося мати більш довгострокові інструменти для інвестування, щоб бути менш залежними від зовнішніх кредитів. Тому що зараз ми, як Мінфін, дуже залежні від зовнішніх кредитних ресурсів. Це в першу чергу кредитні ресурси МВФ, далі – макрофінансова кредитна підтримка, далі йде Світовий банк”, – сказав Марченко.Міністр підкреслив, що попит на внутрішні облігації незначний при тому, що процентні ставки досить високі.Наприклад, за тримісячними облігаціями при обліковій ставці 6% і інфляції 2,4% ми позичаємо під 10%. Ми вважаємо це несправедливим з одного боку, але, розуміючи, що це ринок, ми готові приймати ситуацію на ринку”Мінфін хотів би бути активним учасником вторинного ринку запозичень.“Нам би хотілося, щоб внутрішній ринок запозичень був більш розвиненим, ми говоримо про створення вторинного ринку… є побажання, щоб вторинний ринок був активним, і ми могли залучати інвесторів з інших країн, а вкладники могли б вкладати в наші облігації. При цьому Мінфін з метою компенсації ризиків хотів би бути активним учасником на цьому ринку”А вот это уже интересно.Прочел так:1.Жареный петух уже клюнул,на Нью Васюки внешние кредиторы и даже вроде бы по деревенски простоватый МВФ уже не очень то и ведутся.2.Для любой пирамиды, нужно вовлекать все более широкие слои инвесторов,тогда она на какое-то время работает.3.Минфин перекладывает риски пирамиды на государство, на всех, в конечном итоге, если риски реализуются и будет сценарий девальвация плюс усиленная инфляция - заплатят все поголовно.4.Ставки будут расти, потому как деваться им уже некуда, слишком далеко зашла игра.5.Учитывая смешную цифру инфляции,которую назвал Марченко ,ставки будут расти более быстрыми темпами чем ранее.6.Госбанки дальше нагинать в плане строителей пирамиды опасно, потому как у депо-оленей очень чуткие уши.7.Налог на депо большие шансы на отмену, потому как денег очень надо, паралельно должны скорректироваться и ставки по депо,ну и привет, ипотека.8.В конечном итоге обесценка гривны, инфляция 10 с хорошим плюсом и коррекция РН в долларах - лишь вопрос времени.9.Деятели, недооценил их способности разрушителей.