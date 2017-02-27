andrein написав:Думаете события 1998, 2008, 2014-2015 года уже никогда не повторяться ? Тогда было плохо, но у банков в залогах по кредитам были заводы, магазины и квартиры, а сейчас только ОВГЗ.
В 2015 у банков был мусор в залогах и кредитование связанных лиц с последующим невозвратом кредитов, помойки ещё конечно остались но их по пальцам пересчитать. Какие-то события повторятся или вместо них возникнут новые, неизвестные нашей экономике. долгового кризиса в ближайшие годы не будет, банки 20 раз перестраховываются прежде чем дать 5 копеек в долг.
Депозиты тоже гарантируются Фондом, но нет Фонда , который гарантирует курс гривны на момент возврата депозита. В этом вся соль и разводка.
Искатель написав:Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.
Були би вам дуже вдячні якщо б ви поділились інформацією завдяки кому розвернулись. НБУ, Сіті, чи імпортери які чекали кращого курсу.
Нацбанка сегодня не было. Сити тоже особо не выделялся (когда они покупают мало, их не видно). Все понемногу плюс пара ярых банков-спекулей брала, но называть их имена не позволяет профессиональная этика. Скорее, просто уровень заговоренный, все его держали в уме и начали брать.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48363 ... kredytoriv Мінфін має намір знизити залежність України від зовнішніх кредиторівНам би хотілося мати більш довгострокові інструменти для інвестування, щоб бути менш залежними від зовнішніх кредитів. Тому що зараз ми, як Мінфін, дуже залежні від зовнішніх кредитних ресурсів. Це в першу чергу кредитні ресурси МВФ, далі – макрофінансова кредитна підтримка, далі йде Світовий банк”, – сказав Марченко.
Міністр підкреслив, що попит на внутрішні облігації незначний при тому, що процентні ставки досить високі.
Наприклад, за тримісячними облігаціями при обліковій ставці 6% і інфляції 2,4% ми позичаємо під 10%. Ми вважаємо це несправедливим з одного боку, але, розуміючи, що це ринок, ми готові приймати ситуацію на ринку”
Мінфін хотів би бути активним учасником вторинного ринку запозичень.
“Нам би хотілося, щоб внутрішній ринок запозичень був більш розвиненим, ми говоримо про створення вторинного ринку… є побажання, щоб вторинний ринок був активним, і ми могли залучати інвесторів з інших країн, а вкладники могли б вкладати в наші облігації. При цьому Мінфін з метою компенсації ризиків хотів би бути активним учасником на цьому ринку”
А вот это уже интересно. Прочел так:
1.Жареный петух уже клюнул,на Нью Васюки внешние кредиторы и даже вроде бы по деревенски простоватый МВФ уже не очень то и ведутся.
2.Для любой пирамиды, нужно вовлекать все более широкие слои инвесторов,тогда она на какое-то время работает.
3.Минфин перекладывает риски пирамиды на государство, на всех, в конечном итоге, если риски реализуются и будет сценарий девальвация плюс усиленная инфляция - заплатят все поголовно.
4.Ставки будут расти, потому как деваться им уже некуда, слишком далеко зашла игра.
5.Учитывая смешную цифру инфляции,которую назвал Марченко ,ставки будут расти более быстрыми темпами чем ранее.
6.Госбанки дальше нагинать в плане строителей пирамиды опасно, потому как у депо-оленей очень чуткие уши.
7.Налог на депо большие шансы на отмену, потому как денег очень надо, паралельно должны скорректироваться и ставки по депо,ну и привет, ипотека.
8.В конечном итоге обесценка гривны, инфляция 10 с хорошим плюсом и коррекция РН в долларах - лишь вопрос времени.
9.Деятели, недооценил их способности разрушителей.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Искатель написав:Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.
Були би вам дуже вдячні якщо б ви поділились інформацією завдяки кому розвернулись. НБУ, Сіті, чи імпортери які чекали кращого курсу.
Нацбанка сегодня не было. Сити тоже особо не выделялся (когда они покупают мало, их не видно). Все понемногу плюс пара ярых банков-спекулей брала, но называть их имена не позволяет профессиональная этика. Скорее, просто уровень заговоренный, все его держали в уме и начали брать.
Судя по графикам, 3 раза МБ 28.10 проверял - 9, 13 и 16.11 Оно, конечно, не откровение и "коридор" 28.10-28.6 на декабрь уже неворуженным глазом просматривается, но а) интересно, что за уровень такой заговореный, что ровно в 28.07 целились (аж в 8-40 эту цифирку, как цель на день, засветили); б) где наш герой, наполнятель ресурсов и строитель курсовых пил? начинаю волноваться за "последовательность курсовой политики".
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............08.12.2020..........09.12.2020 дата розрахунку..............07.12.2020...........08.12.2020 Євро.................................34,2586................34,0546...-0.6% Долар США......................28,2394................28,0828...-0.56% После полудня доллар отыграл почти половину копейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе неспешно, но уверенно двинулись вниз, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. К 11 прошли 3.5 копейки. После этого уравновеслись и наступило долгое затишье. Котировки евро колеблются примерно на одном уровне. Приподнявшийся ночью индекс доллара сейчас находится вблизи уровней, при которых была закрыта наша вчерашняя сессия. Справочный курс встретили котировками 28.0650 - 28.0800, что на 3.5 копейки ниже открытия. Учитывая серьезное укрепление по средневзвешенному, можно начинать опасаться, что НБУ будет вынужден прервать свою рекордную сессию, если пойдем дальше вниз. Наблюдаем. Начавшийся около 11 период равновесия продолжался до 14-10 (хорошо пообедали ). После обеда, что дешевой валюты хватило не всем, из-за чего котировки достаточно резко подскочили на 3 копейки. Разница между справочным и официальным курсами намекает, что обороты во время этого разворота еще были приличными. Официальный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100. За день снизились на полкопейки относительно открытия и на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 23.7248 (-15) +436 2018 - 27.8242 (-5) +26
2017 - 27.1093 (-1) 2016 - 25.7725 (-25) Если присмотреться к истории внимательно, можно заметить, что в 16 и 17 годах, когда сезонность была наиболее ярко выражена, в этот день был минимум перед устойчивым предновогодним ростом. Это только наблюдение, но ни в коем случае не прогноз
Стали известны получатели рефинанса (до 84 дней) в эту пятницу (тыс.грн): "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 100 000.0 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 150 000.0 АТ "АКБ "КОНКОРД" 87 700.0 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 50 000.0 АТ "Укрексімбанк" 500 000.0 На всякий случай, чтобы не разводить панику, напомню, что в эту же пятницу было возвращено рефинанса на сумму 5 490 000 тыс.грн.