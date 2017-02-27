RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6913691469156916

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:44

  alex_2013 написав:
  proftpd66 написав:1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ


Мимо:
https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021


С 1 по 20 нету крупных погашений
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 22.12.16
Подякував: 299 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6913691469156916
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вадюшка і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1691774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 61, 62, 63
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
622 140986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 14:25
vitaliy_berdinskikh
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2074, 2075, 2076
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20753 2692910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 07:26
di2gard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.