Просто очень нужны деньги.. Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок... 3 мес. 10% рост на 0,11 п.п. 6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п. 1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п. 2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п. 4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п. 5 лет - 12,04% Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.
В рознице, тем временем, происходит уже какое-то прямо сказать изнасилование деполюдей Средняя ставка по новым 12-месячным вкладам на 5 п.п. (Карл!!!) ниже ставки привлечения Минфином.
Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!
По-истине забавно. И тем интереснее, кстати, развязка. Если (когда) эта ликвидность хлынет на валютный рынок, в котором теперь есть функции онлайн-обмена, отсутствовавшие в 2014-2015 гг, будет нечто совсем безрадостное...