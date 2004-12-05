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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6914691569166917>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:44

  alex_2013 написав:
  proftpd66 написав:1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ


Мимо:
https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021


С 1 по 20 нету крупных погашений
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:34

28,1325

перемога
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 08 гру, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://финбаланс.ком.юа/news/minfin-ro ... 94-mln-hrn
16 взяли. по ставкам от 10 по 3-мес. до 12+ по 5-летним.
опять-таки, ожидаемо нагреблись. бюджет в приоритете над резервами
завтра, видимо, еще 1 подход к 28.10
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

аукцион ОВГЗ - +0.25% в среднем
был спрос на самые короткие бумаги (84 дня) и самые длинные 25й год
привлекли 16 ярдов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:02

  Олежан написав:аукцион ОВГЗ - +0.25% в среднем
был спрос на самые короткие бумаги (84 дня) и самые длинные 25й год.
Интересно, хотел участвовать но не рискнул, решил посмотреть результаты. Неожиданно, ну, длинные понятно - ставка, а короткие? - Думают что в марте ещё выше ставка уйдёт??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:04

Просто очень нужны деньги..
Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...
3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.
6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.
1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.
2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.
4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.
5 лет - 12,04%
Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:13

  asti написав:
  Олежан написав:аукцион ОВГЗ - +0.25% в среднем
был спрос на самые короткие бумаги (84 дня) и самые длинные 25й год.
Интересно, хотел участвовать но не рискнул, решил посмотреть результаты. Неожиданно, ну, длинные понятно - ставка, а короткие? - Думают что в марте ещё выше ставка уйдёт??!


Не факт. Вон на внешнеке украинские евробонды дешевеют уже месяц
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:16

  proftpd66 написав:ТАС уже продает по 28.20

я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:

  • кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
  • 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ


вы писатель (не читаете ответы)? я уже вам раньше написал что там было 3 млн грн
где вы нашли 3 млрд? или вам без разницы что млн что млрд?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:22

  DmitryZP написав:
  proftpd66 написав:ТАС уже продает по 28.20

я кажется 27.77 сильно низко написал, НО:

  • кто-то прогнал 3млрд грн в акциях Укрнафты за 1 день. Гнал 5 дней. И другие акции.
  • 1 по 28 Января нету выплат по ОВГЗ


вы писатель (не читаете ответы)? я уже вам раньше написал что там было 3 млн грн
где вы нашли 3 млрд? или вам без разницы что млн что млрд?


В январе погашений ОВГЗ овердофигища почти 18 млрд грн !!!!!!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:32

  zzzzzz написав:Зображення


В рознице, тем временем, происходит уже какое-то прямо сказать изнасилование деполюдей :mrgreen: Средняя ставка по новым 12-месячным вкладам на 5 п.п. (Карл!!!) ниже ставки привлечения Минфином.

Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!

По-истине забавно. И тем интереснее, кстати, развязка. Если (когда) эта ликвидность хлынет на валютный рынок, в котором теперь есть функции онлайн-обмена, отсутствовавшие в 2014-2015 гг, будет нечто совсем безрадостное...

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