|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:48
zzzzzz написав:
В январе погашений ОВГЗ овердофигища почти 18 млрд грн !!!!!!!!!
Есть повод для роста ставки сразу на 2-3%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5227
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51
zРадио написав:
Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!
Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4029
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:02
DmitryZP написав: zРадио написав:
Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!
Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?
Разумеется, нет. Думаю, что они неорганизованным строем устремятся с гривной на валютный рынок, как только запахнет зажаренным. Население всегда реактивно
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 3617 раз.
-
- Профіль
-
11
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta
, zРадио
, ЛОБ
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7319
|1691860
|
|
|622
|141109
|
|
|20753
|2693004
|
|