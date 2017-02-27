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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6914691569166917

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:48

  zzzzzz написав:
В январе погашений ОВГЗ овердофигища почти 18 млрд грн !!!!!!!!!

Есть повод для роста ставки сразу на 2-3%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!


Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:02

  DmitryZP написав:
  zРадио написав:Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!


Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?


Разумеется, нет. Думаю, что они неорганизованным строем устремятся с гривной на валютный рынок, как только запахнет зажаренным. Население всегда реактивно
zРадио
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  #<1 ... 6914691569166917
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