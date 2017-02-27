Додано: Вів 08 гру, 2020 19:35

DmitryZP написав: а по Вашему еще не пахнет жареным?

а по Вашему еще не пахнет жареным?

Напоминает всё примерно 2010-й год, правда тогда было ещё более жаренное, но сейчас точно всё иначе, всего навсего немного подняли ставку по ОВГЗ, как сразу налетели желающие.Поднимут до 15% пятилетки, так на межбанке опять локтями будут толкаться нерезы и обваливать курс своими 50-100 мио, сессия превратится в избиение лежачего доллара ногами, шоу, в котором будем ломать по гривне или даже две вниз за неделю.Беня любит шоу(((Так что обвал несомненно будет, только сейчас и резервы на максимуме, и деловая активность вот вот затихнет после нового года, да и ставки не катострофические, можно и евробонды под 7% выпустить хоть на 5 ярдов, у власти мощные рычаги в руках и ГЛАВНОЕ желание охранять курс, а вы вангуете обвал.Два раза подошли к 28.50-28.60 и немножко дёрнули вниз, так у всех коронки повылетали, третий раз подойдут, так НБУ влупит ниже 28.И будете тут плакать какой несправедливый этот мир.Узбагойтесь, пока нищее население в таком анабиозе, что я вообще не знаю как надо стараться, что бы двинуть курс капитально наверх, только баба 200 с хозяином могла на ровном месте делать кратные шоу и ветер, эти не настолько глупы, что бы уничтожать одно из немногих преимуществ власти, это какая никакая, но относительная стабильность цен и курса.п.с. у меня есть хорошие знакомые, два брата, одному 29, другому 34.Работают в одной специфической сфере, примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире, один участник АТО, скидка на комуслуги 75%,тяжёлые ранения, награды.Так вот как-то мне жаловались, что раньше зарабатывали 3 000 грн при курсе 8 и нормально себя чувствовали, не задумывались в магазинах что брать и что не брать, сейчас даже больше стабильно имеют, но денег в обрез.Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.С девочками раньше могли иногда хоть в кафе сходить, сейчас не могут, грят там с 500 грн нечего делать, если ты не в забегаловке.Джинсы тоже не носят одни годами из сэконда.Так вот пришли к выводу, что пачка сигарет за 55 грн им не по карману, хотя до 2014-го он стоила 10 грн и покупали сразу 2 в день, одну на раздачу знакомым, бутылка пива за 20 тоже, хотя раньше пиво можно было и по 5 взять, выпить водки за 100 и закусить с минимальной нарезкой тоже накладно.И джинсы за 1000 приходится покупать реже, хотя при курсе 8 они были до 200 грн.Мы не заметили как приближаемся к Европе, вроде как доходы огого, но съедает всё быт, и это они ещё не знакомы с коммуналкой, у них нет семьи и детей, они не снимают жильё и живут в маленьком городке, где не надо на 2-х транспортах добираться или катать по 20 км в одну сторону по пробкам на авто.Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим(((