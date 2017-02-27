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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6914691569166917

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:48

  zzzzzz написав:
В январе погашений ОВГЗ овердофигища почти 18 млрд грн !!!!!!!!!

Есть повод для роста ставки сразу на 2-3%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!


Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:02

  DmitryZP написав:
  zРадио написав:Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!


Думаете много пересичных сможет купить ОВГЗ? У многих депозиты не то чтобы около фонда, а намного меньше фонда - им что посоветуете, ОВГЗ покупать или все таки депозиты держать?


Разумеется, нет. Думаю, что они неорганизованным строем устремятся с гривной на валютный рынок, как только запахнет зажаренным. Население всегда реактивно
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:06

zРадио
а по Вашему еще не пахнет жареным? :D
и да, советуете сейчас ломануться за ОВГЗ? какие именно бумаги рекомендовали бы взять?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:24

  Искатель написав:
  Realist написав:
  Искатель написав:Тем временем на межбанке уже третий раз за последний месяц не удалось пробить 28,07. Оттолкнулись, на моменте МБ 28,102/28,124.

Були би вам дуже вдячні якщо б ви поділились інформацією завдяки кому розвернулись. НБУ, Сіті, чи імпортери які чекали кращого курсу.

Нацбанка сегодня не было. Сити тоже особо не выделялся (когда они покупают мало, их не видно).
Все понемногу плюс пара ярых банков-спекулей брала, но называть их имена не позволяет профессиональная этика.
Скорее, просто уровень заговоренный, все его держали в уме и начали брать.

А можно спросить на чём так бодро упали за два дня, как бы рост вы объяснили, вернее отскок от дна, а вот как пролетели камнем вниз за две сессии я так и не понял, прольёте свет?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:25

  DmitryZP написав:zРадио
а по Вашему еще не пахнет жареным? :D


Нет, нужен триггер. Какой-нибудь крупный дефолт, например )

  DmitryZP написав:советуете сейчас ломануться за ОВГЗ? какие именно бумаги рекомендовали бы взять?


Гривневые не брал бы дешевле 20% годовых - слишком высоко оцениваю девальвационный риск. Можете посмотреть на долларовые годовые. При всей мизерности купона, они обыграли в этом году гривневые. А в следующем - тем более обыграют
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:26

  zzzzzz написав:Не факт. Вон на внешнеке украинские евробонды дешевеют уже месяц

тоже так думаю.Как полагаете,должны объявить новый выпуск годовой гривны 22 декабря? старый как бы уже 10 месячным становится

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:35

  DmitryZP написав:а по Вашему еще не пахнет жареным? :D

Напоминает всё примерно 2010-й год, правда тогда было ещё более жаренное, но сейчас точно всё иначе, всего навсего немного подняли ставку по ОВГЗ, как сразу налетели желающие.
Поднимут до 15% пятилетки, так на межбанке опять локтями будут толкаться нерезы и обваливать курс своими 50-100 мио, сессия превратится в избиение лежачего доллара ногами, шоу, в котором будем ломать по гривне или даже две вниз за неделю.
Беня любит шоу(((
Так что обвал несомненно будет, только сейчас и резервы на максимуме, и деловая активность вот вот затихнет после нового года, да и ставки не катострофические, можно и евробонды под 7% выпустить хоть на 5 ярдов, у власти мощные рычаги в руках и ГЛАВНОЕ желание охранять курс, а вы вангуете обвал.
Два раза подошли к 28.50-28.60 и немножко дёрнули вниз, так у всех коронки повылетали, третий раз подойдут, так НБУ влупит ниже 28.И будете тут плакать какой несправедливый этот мир.
Узбагойтесь, пока нищее население в таком анабиозе, что я вообще не знаю как надо стараться, что бы двинуть курс капитально наверх, только баба 200 с хозяином могла на ровном месте делать кратные шоу и ветер, эти не настолько глупы, что бы уничтожать одно из немногих преимуществ власти, это какая никакая, но относительная стабильность цен и курса.
п.с. у меня есть хорошие знакомые, два брата, одному 29, другому 34.
Работают в одной специфической сфере, примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире, один участник АТО, скидка на комуслуги 75%,тяжёлые ранения, награды.
Так вот как-то мне жаловались, что раньше зарабатывали 3 000 грн при курсе 8 и нормально себя чувствовали, не задумывались в магазинах что брать и что не брать, сейчас даже больше стабильно имеют, но денег в обрез.
Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.
С девочками раньше могли иногда хоть в кафе сходить, сейчас не могут, грят там с 500 грн нечего делать, если ты не в забегаловке.
Джинсы тоже не носят одни годами из сэконда.
Так вот пришли к выводу, что пачка сигарет за 55 грн им не по карману, хотя до 2014-го он стоила 10 грн и покупали сразу 2 в день, одну на раздачу знакомым, бутылка пива за 20 тоже, хотя раньше пиво можно было и по 5 взять, выпить водки за 100 и закусить с минимальной нарезкой тоже накладно.
И джинсы за 1000 приходится покупать реже, хотя при курсе 8 они были до 200 грн.
Мы не заметили как приближаемся к Европе, вроде как доходы огого, но съедает всё быт, и это они ещё не знакомы с коммуналкой, у них нет семьи и детей, они не снимают жильё и живут в маленьком городке, где не надо на 2-х транспортах добираться или катать по 20 км в одну сторону по пробкам на авто.
Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  zzzzzz написав:Зображення


В рознице, тем временем, происходит уже какое-то прямо сказать изнасилование деполюдей :mrgreen: Средняя ставка по новым 12-месячным вкладам на 5 п.п. (Карл!!!) ниже ставки привлечения Минфином.

Если из доходности депозитов забрать налоги, то получится, что пересичные размещают гривну более, чем в 2 раза дешевле рынка!

По-истине забавно. И тем интереснее, кстати, развязка. Если (когда) эта ликвидность хлынет на валютный рынок, в котором теперь есть функции онлайн-обмена, отсутствовавшие в 2014-2015 гг, будет нечто совсем безрадостное...

Зображення
В рознице навес на текущих счетах, более 50% баланса пасивов по итогу года не связана срочными неразрывными депозитами. Ставка по текущим равна срочным. А валюта почти 0. Мгновенная ликвидность у физиков, а БС в ОВГЗ срочных, такой себе не комильфо.

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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:24

  somilitark написав:Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим(((

Так все же речь о рынке или рынке с регулятивной инфраструктурой без этики, но с традициями и обычаями?
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