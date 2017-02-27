Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41

ruvex написав: somilitark написав: Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим((( Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим(((

Так все же речь о рынке или рынке с регулятивной инфраструктурой без этики, но с традициями и обычаями? Так все же речь о рынке или рынке с регулятивной инфраструктурой без этики, но с традициями и обычаями?

Да о рынке, когда людей флажками загнали как быков в стойло.С нового года новые покращення, чтобы было больше денег на валюту, вводится абонплата за воздух комуслуг, доставка газа взлетает, и сам газ уже почти в 2 раза дороже чем "по-реверсу", поднятие минзарплаты и отчислений с неё каждому предпринимателю и всему бизнесу, электроэнергия для населения ни по 90 копеек, а по-пацанскому, может даже по 3 гривны, хватит тарифного геноцида ахметова!!!Ну и такие мелочи на тортик, как ценовое бушевание таможни, некоторые товарные позиции из Китая перестали завозить с осени, дистрибьюторы ждут пока весь товар из прошлых партий будет распродан, а на новые партии прайс выше на 20-30% в валюте, вот так, больше надо в кассу таможни отстёгивать, да и решалы никуда не делись, хотят жить не при эпохе бедности, а как самодостаточные криворожане, подняли капитально инвойсы, тем более объёмы потреблённого ширпотребного импорта падают, надо наверстать падение физических объёмов.Вот такая уйня малята, говорить о спросе на валюту со стороны пересичных неприлично, его просто убили, наверное это рынок, только в исполнении откровенных шулеров.