Поэтому недельку еще решили поработать. Налоги какие-никакие с 1-й недели года.
3 недельки покарантинить - непозволительная роскошь.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41
Поэтому недельку еще решили поработать. Налоги какие-никакие с 1-й недели года.
3 недельки покарантинить - непозволительная роскошь.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41
Да о рынке, когда людей флажками загнали как быков в стойло.
С нового года новые покращення, чтобы было больше денег на валюту, вводится абонплата за воздух комуслуг, доставка газа взлетает, и сам газ уже почти в 2 раза дороже чем "по-реверсу", поднятие минзарплаты и отчислений с неё каждому предпринимателю и всему бизнесу, электроэнергия для населения ни по 90 копеек, а по-пацанскому, может даже по 3 гривны, хватит тарифного геноцида ахметова!!!
Ну и такие мелочи на тортик, как ценовое бушевание таможни, некоторые товарные позиции из Китая перестали завозить с осени, дистрибьюторы ждут пока весь товар из прошлых партий будет распродан, а на новые партии прайс выше на 20-30% в валюте, вот так, больше надо в кассу таможни отстёгивать, да и решалы никуда не делись, хотят жить не при эпохе бедности, а как самодостаточные криворожане, подняли капитально инвойсы, тем более объёмы потреблённого ширпотребного импорта падают, надо наверстать падение физических объёмов.
Вот такая уйня малята, говорить о спросе на валюту со стороны пересичных неприлично, его просто убили, наверное это рынок, только в исполнении откровенных шулеров.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:45
Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком (в 29 и 34 лет!) , ни кола- ни двора, одна таврия и та на двоих. Еще и любители пить-курить. Вы б хотели такого мужа для Вашей дочери?
Но Вы правы в том, что раньше, напр. 20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е. считалась приличной, можно было позволить себе гораздо больше, чем сейчас.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:49
Значит тем громче будет песня музыкальных стульев Интересно, валютные резервы банков интегрированы с пользовательским фронт-эндом приложений/веб-кабинетов, или покупать валюту в онлайне можно аж пока кто-то руцями не закроет эту опцию?
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:52
Всё правильно говорите, принимайте старость в одиночестве и даже некому будет покомпосировать мозги, будете разговаривать с кошкой и комнатными вазонами
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:56
Ищу клубную ветку "Валютный рынок миллионеров в контексте ДС". Это она?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 20:59
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:03
Ув. Сомилитарк и ruvex! Не ищу, уже безнадежно и счастливо замужем
И вам желаю счастья и здоровья! На выделенный вопрос ответ не дадите?
Могу перефразировать - Вы б хотели жену для своего сына, которая в 29 (или 34)лет зарабатывает 400-500 у.е., любит выпить - покурить, живет с мамой и водит таврию...
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
інфляція долара 2% в рік
відповідно за 20років він знецінивсяна 40%
відповідно зараз треба 900-1000 щоб жити на тому ж рівні що 20р назад?...)
+50грн !
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у нас средняя зп по стране около 400-500 баксов. и полстраны реально как-то так и получает, а то и меньше. Выпить-покурить - тоже многие. С мамами тоже живут многие - нет же ипотеки под пару процентов (и 4к квартира мамы тоже лучше чем однокомнатная ).
Так что если условная жена условного сына зарабатывает 400-500 баксов - это лучше чем вообще ничего То что курит-пьет - это уже плохо. А Таврию водит - ну экстремалка значит
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