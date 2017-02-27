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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6916691769186919>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41

  zzzzzz написав:В январе погашений ОВГЗ овердофигища почти 18 млрд грн !!!!!!!!!


Поэтому недельку еще решили поработать. Налоги какие-никакие с 1-й недели года.
3 недельки покарантинить - непозволительная роскошь.
https://news.24tv.ua/lokdaun-ukrayini-n ... i_n1480878
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41

  ruvex написав:
  somilitark написав:Так что со стороны населения, без шальной гривны с откатов ничего курсу не угрожает, мяч на стороне власти, как захотят так и сделают, пока воля держать всё в рамках есть, дальше если будем жить увидим(((

Так все же речь о рынке или рынке с регулятивной инфраструктурой без этики, но с традициями и обычаями?

Да о рынке, когда людей флажками загнали как быков в стойло.
С нового года новые покращення, чтобы было больше денег на валюту, вводится абонплата за воздух комуслуг, доставка газа взлетает, и сам газ уже почти в 2 раза дороже чем "по-реверсу", поднятие минзарплаты и отчислений с неё каждому предпринимателю и всему бизнесу, электроэнергия для населения ни по 90 копеек, а по-пацанскому, может даже по 3 гривны, хватит тарифного геноцида ахметова!!!
Ну и такие мелочи на тортик, как ценовое бушевание таможни, некоторые товарные позиции из Китая перестали завозить с осени, дистрибьюторы ждут пока весь товар из прошлых партий будет распродан, а на новые партии прайс выше на 20-30% в валюте, вот так, больше надо в кассу таможни отстёгивать, да и решалы никуда не делись, хотят жить не при эпохе бедности, а как самодостаточные криворожане, подняли капитально инвойсы, тем более объёмы потреблённого ширпотребного импорта падают, надо наверстать падение физических объёмов.
Вот такая уйня малята, говорить о спросе на валюту со стороны пересичных неприлично, его просто убили, наверное это рынок, только в исполнении откровенных шулеров. :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:45

  somilitark написав:п.с. у меня есть хорошие знакомые, два брата, одному 29, другому 34.
Работают в одной специфической сфере, примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире...
Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.

Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком (в 29 и 34 лет!) , ни кола- ни двора, одна таврия и та на двоих. :D Еще и любители пить-курить. Вы б хотели такого мужа для Вашей дочери?
Но Вы правы в том, что раньше, напр. 20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е. считалась приличной, можно было позволить себе гораздо больше, чем сейчас.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:49

  qreaton написав:В рознице навес на текущих счетах, более 50% баланса пасивов по итогу года не связана срочными неразрывными депозитами


Значит тем громче будет песня музыкальных стульев :mrgreen: Интересно, валютные резервы банков интегрированы с пользовательским фронт-эндом приложений/веб-кабинетов, или покупать валюту в онлайне можно аж пока кто-то руцями не закроет эту опцию? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:52

  Lady_N написав:Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого?.

Всё правильно говорите, принимайте старость в одиночестве и даже некому будет покомпосировать мозги, будете разговаривать с кошкой и комнатными вазонами :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:56

  Lady_N написав:
  somilitark написав:п.с. у меня есть хорошие знакомые, два брата, одному 29, другому 34.
Работают в одной специфической сфере, примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире...
Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.

Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком (в 29 и 34 лет!) , ни кола- ни двора, одна таврия и та на двоих. :D Еще и любители пить-курить. Вы б хотели такого мужа для Вашей дочери?
Но Вы правы в том, что раньше, напр. 20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е. считалась приличной, можно было позволить себе гораздо больше, чем сейчас.

Ищу клубную ветку "Валютный рынок миллионеров в контексте ДС". Это она?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:59

  somilitark написав:... у меня есть хорошие знакомые, два брата, одному 29, другому 34.

их зовут Доллар и Евро? ;)
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:03

  ruvex написав:
  Lady_N написав:Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком (в 29 и 34 лет!) , ни кола- ни двора, одна таврия и та на двоих. :D Еще и любители пить-курить. Вы б хотели такого мужа для Вашей дочери?
Но Вы правы в том, что раньше, напр. 20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е. считалась приличной, можно было позволить себе гораздо больше, чем сейчас.

Ищу клубную ветку "Валютный рынок миллионеров в контексте ДС". Это она?

Ув. Сомилитарк и ruvex! Не ищу, уже безнадежно и счастливо замужем :D
И вам желаю счастья и здоровья! На выделенный вопрос ответ не дадите?
Могу перефразировать - Вы б хотели жену для своего сына, которая в 29 (или 34)лет зарабатывает 400-500 у.е., любит выпить - покурить, живет с мамой и водит таврию...
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lady_N написав:20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е.

інфляція долара 2% в рік
відповідно за 20років він знецінивсяна 40%
відповідно зараз треба 900-1000 щоб жити на тому ж рівні що 20р назад?...)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lady_N написав:Вы б хотели жену для своего сына, которая в 29 (или 34)лет зарабатывает 400-500 у.е., любит выпить - покурить, живет с мамой и водит таврию...


у нас средняя зп по стране около 400-500 баксов. и полстраны реально как-то так и получает, а то и меньше. Выпить-покурить - тоже многие. С мамами тоже живут многие - нет же ипотеки под пару процентов (и 4к квартира мамы тоже лучше чем однокомнатная :D ).
Так что если условная жена условного сына зарабатывает 400-500 баксов - это лучше чем вообще ничего :mrgreen: То что курит-пьет - это уже плохо. А Таврию водит - ну экстремалка значит :mrgreen:
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