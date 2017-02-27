somilitark написав:примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире... Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.
Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком
1) Нормальный — соответствующий норме 2) Норма как наиболее часто встречающийся случай некоторого параметра (признака), определяемый как среднестатистическая величина. 3) $400 - средняя зарплата в Украине.
somilitark написав:Да о рынке, когда людей флажками загнали как быков в стойло. С нового года новые покращення, чтобы было больше денег на валюту, вводится абонплата за воздух комуслуг, доставка газа взлетает, и сам газ уже почти в 2 раза дороже чем "по-реверсу", поднятие минзарплаты и отчислений с неё каждому предпринимателю и всему бизнесу, электроэнергия для населения ни по 90 копеек, а по-пацанскому, может даже по 3 гривны, хватит тарифного геноцида ахметова!!! Ну и такие мелочи на тортик, как ценовое бушевание таможни, некоторые товарные позиции из Китая перестали завозить с осени, дистрибьюторы ждут пока весь товар из прошлых партий будет распродан, а на новые партии прайс выше на 20-30% в валюте, вот так, больше надо в кассу таможни отстёгивать, да и решалы никуда не делись, хотят жить не при эпохе бедности, а как самодостаточные криворожане, подняли капитально инвойсы, тем более объёмы потреблённого ширпотребного импорта падают, надо наверстать падение физических объёмов. Вот такая уйня малята, говорить о спросе на валюту со стороны пересичных неприлично, его просто убили, наверное это рынок, только в исполнении откровенных шулеров.
Обожаю хэппи-энды. Под амбре занюханых портков, слегка европеизируют имущество.
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