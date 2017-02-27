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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6916691769186919

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:20

  Lady_N написав:
  somilitark написав:примерно 400-500 у.е. в месяц зарабатывают, не женаты, живут с мамой в 4-х комнатной квартире...
Любят выпить, покурить, покататься на своей таврии.

Простите, а какая нормальная выйдет замуж за такого? Ни зарплаты толком

1) Нормальный — соответствующий норме
2) Норма как наиболее часто встречающийся случай некоторого параметра (признака), определяемый как среднестатистическая величина.
3) $400 - средняя зарплата в Украине.

Вот как раз нормальная и вьійдет :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У меня все хорошо, можно даже сказать отлично.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:41

Завтра на МБ куди? Вгору, вниз, вбік?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:54

  somilitark написав:Да о рынке, когда людей флажками загнали как быков в стойло.
С нового года новые покращення, чтобы было больше денег на валюту, вводится абонплата за воздух комуслуг, доставка газа взлетает, и сам газ уже почти в 2 раза дороже чем "по-реверсу", поднятие минзарплаты и отчислений с неё каждому предпринимателю и всему бизнесу, электроэнергия для населения ни по 90 копеек, а по-пацанскому, может даже по 3 гривны, хватит тарифного геноцида ахметова!!!
Ну и такие мелочи на тортик, как ценовое бушевание таможни, некоторые товарные позиции из Китая перестали завозить с осени, дистрибьюторы ждут пока весь товар из прошлых партий будет распродан, а на новые партии прайс выше на 20-30% в валюте, вот так, больше надо в кассу таможни отстёгивать, да и решалы никуда не делись, хотят жить не при эпохе бедности, а как самодостаточные криворожане, подняли капитально инвойсы, тем более объёмы потреблённого ширпотребного импорта падают, надо наверстать падение физических объёмов.
Вот такая уйня малята, говорить о спросе на валюту со стороны пересичных неприлично, его просто убили, наверное это рынок, только в исполнении откровенных шулеров. :?

Обожаю хэппи-энды. Под амбре занюханых портков, слегка европеизируют имущество.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:02

Так, или иначе - это вывод капитала, т.е. усиление давления на гривну. А в каких объемах - будем посмотреть... На безрыбье инвестиционных инструментов может очень неплохо взлететь.

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине
https://interfax.com.ua/news/economic/708580.html
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