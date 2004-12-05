zzzzzz написав:Просто очень нужны деньги.. Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок... 3 мес. 10% рост на 0,11 п.п. 6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п. 1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п. 2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п. 4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п. 5 лет - 12,04% Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.
..........ФБ Евгений Истребин 5 ч. · .........."Просто очень нужны деньги.. Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок... 3 мес. 10% рост на 0,11 п.п. 6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п. 1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п. 2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п. 4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п. 5 лет - 12,04% Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол...................."
Все гениальное просто, не надо ни одной своей мысли , и даже не надо автора.
И так уже который год.
И все от Истребина и от других авторов с ФБ Лично не позволял себе ни слова тут без выделения цитаты точками и кавычками.
О времена,о нравы. Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
То же буду, сюда скидывать Евгения, но с его авторством, и возможно хоть пару своих слов добавлю, а то как-то стыдно плагиатить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
hxbbgaf написав:Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать.
Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успевает Вы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...
Мож хватит, ну серьезно? Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите...
Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
Может zzzzzz и есть он самый.
Не надо так жестко, я только что чуть с комп. кресла не свалился.
Истребин серьезный человек, лично не знаком, но знакомые у нас в Киеве многие общие, мой шеф киевский тесно с ним сотрудничает,и мы с ним часто обсуждаем мысли Евгения, поверьте, это не тот уровень, чтобы развлекаться на Финансах.юа.
Это просто уровень форума после ДС: -примитивный плагиат без единой мысли с кучей медалек
-и не менее примитивная - перепечатка сводок с МБ другим заслуженным медалистом,
к тому же признавшимся мне в личных, что ,чтобы заработать побольше медалек в категории "за наибольшее количество плюсиков со ссылкой на страницы Финансы юа,
он часто в свои сводки с МБ ежедневно вставляет ссылки на свое же прошлое сообщение,
или на сообщение мое личное,
потом довольно хвалится как он "сделал Финансы юа" и получил очередную медальку :):) Пишет участник достаточно тускло,серо и примитивно, но также с кучей одобрямсов.
Увы, такие метры как ДС ,к сожалению,не оставили после себя ни единого ученика хоть на пол-милиграмма напоминающего гуру форума.
Надо будет через знкомых передать Евгению, как на Финансах под него косят :):)
самозванцы.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
Так ведь благодарим. Вот под этим ЕГО сообщением уже 9 благодарностей.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)