Додано: Вів 08 гру, 2020 23:27

Zebra написав: Автор77 написав: Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя. Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.



Может zzzzzz и есть он самый. Может zzzzzz и есть он самый.

Не надо так жестко, я только что чуть с комп. кресла не свалился.Истребин серьезный человек, лично не знаком, но знакомые у нас в Киеве многие общие, мой шеф киевский тесно с ним сотрудничает,и мы с ним часто обсуждаем мысли Евгения, поверьте, это не тот уровень, чтобы развлекаться на Финансах.юа.Это просто уровень форума после ДС:-примитивный плагиат без единой мысли с кучей медалек-и не менее примитивная - перепечатка сводок с МБ другим заслуженным медалистом,к тому же признавшимся мне в личных, что ,чтобы заработать побольше медалек в категории "за наибольшее количество плюсиков со ссылкой на страницы Финансы юа,он часто в свои сводки с МБ ежедневно вставляет ссылки на свое же прошлое сообщение,или на сообщение мое личное,потом довольно хвалится как он "сделал Финансы юа" и получил очередную медальку:):)Пишет участник достаточно тускло,серо и примитивно, но также с кучей одобрямсов.Увы, такие метры как ДС ,к сожалению,не оставили после себя ни единого ученика хоть на пол-милиграмма напоминающего гуру форума.Надо будет через знкомых передать Евгению, как на Финансах под него косят:):)самозванцы.