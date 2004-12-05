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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6917691869196920

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:17

  zzzzzz написав:Просто очень нужны деньги..
Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...
3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.
6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.
1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.
2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.
4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.
5 лет - 12,04%
Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.

Зображення



Ссылки на первоисточник как всегда нет.


https://www.facebook.com/evgeny.istrebin

..........ФБ Евгений Истребин
5 ч. ·
.........."Просто очень нужны деньги..
Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...
3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.
6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.
1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.
2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.
4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.
5 лет - 12,04%
Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол...................."

Все гениальное просто, не надо ни одной своей мысли , и даже не надо автора.

И так уже который год.

И все от Истребина и от других авторов с ФБ
Лично не позволял себе ни слова тут без выделения цитаты точками и кавычками.

О времена,о нравы.
Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.

То же буду, сюда скидывать Евгения, но с его авторством, и возможно хоть пару своих слов добавлю, а то как-то стыдно плагиатить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:22

  hxbbgaf написав:Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать.


Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успевает :mrgreen: Вы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...

Мож хватит, ну серьезно? :lol: Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:23

  Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.


Может zZz и есть он самый.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Будет 21
Да,первого января.А через год 22.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:27

  Zebra написав:
  Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.


Может zzzzzz и есть он самый.


Не надо так жестко, я только что чуть с комп. кресла не свалился.

Истребин серьезный человек, лично не знаком, но знакомые у нас в Киеве многие общие, мой шеф киевский тесно с ним сотрудничает,и мы с ним часто обсуждаем мысли Евгения, поверьте, это не тот уровень, чтобы развлекаться на Финансах.юа.

Это просто уровень форума после ДС:
-примитивный плагиат без единой мысли с кучей медалек

-и не менее примитивная - перепечатка сводок с МБ другим заслуженным медалистом,

к тому же признавшимся мне в личных, что ,чтобы заработать побольше медалек в категории "за наибольшее количество плюсиков со ссылкой на страницы Финансы юа,

он часто в свои сводки с МБ ежедневно вставляет ссылки на свое же прошлое сообщение,

или на сообщение мое личное,

потом довольно хвалится как он "сделал Финансы юа" и получил очередную медальку :):):)
Пишет участник достаточно тускло,серо и примитивно, но также с кучей одобрямсов.

Увы, такие метры как ДС ,к сожалению,не оставили после себя ни единого ученика хоть на пол-милиграмма напоминающего гуру форума.

Надо будет через знкомых передать Евгению, как на Финансах под него косят :):):)

самозванцы.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 08 гру, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.

Так ведь благодарим. Вот под этим ЕГО сообщением уже 9 благодарностей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:О времена,о нравы.
Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум
сис.анал. https://zn.ua/author/eugene-istrebin зарабатывает как может.Но работать таки вредно :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:38

  Мизантрóп написав:
  Автор77 написав:О времена,о нравы.
Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум
сис.анал. https://zn.ua/author/eugene-istrebin зарабатывает как может.Но работать таки вредно :D


Так каждый зарабатывает как может, это всего лишь один из видов его заработка,

вопрос был в другом, как скатился уровень, если аналитика ДС и массы других ярких участников форума того времени, которые покинули форум после того трагического события

замещена сегодня дефакто каким-то примитивом с МБ в лучшем случае ,спасибо,что не плагиат хоть, или же прямым плагиатом,причем много лет уже.

Но даже то,что идет без плагиата:
Утренний кофе.
Две копейки от вчерашнего уровня.
Эти цифры в истории.
Период равновесия.
Хорошо пообедали.

После рыжиков и майоров с баулами - какой то пещерный примитив.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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