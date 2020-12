Додано: Вів 08 гру, 2020 23:47

zРадио написав: hxbbgaf написав: Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать. Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать.



Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успевает Вы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...



Мож хватит, ну серьезно? Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите... Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успеваетВы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...Мож хватит, ну серьезно?Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите...

The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.