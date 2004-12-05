Додано: Вів 08 гру, 2020 23:17

zzzzzz написав: Просто очень нужны деньги..

Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...

3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.

6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.

1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.

2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.

4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.

5 лет - 12,04%

Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.



Просто очень нужны деньги..Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.5 лет - 12,04%Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол.

Ссылки на первоисточник как всегда нет...........ФБ Евгений Истребин5 ч. ·.........."Просто очень нужны деньги..Сегодня Минфин прямо распродажу устроил, бумаги на любой вкус. Всего было 7 выпусков продано. Давненько такого не было. А все дело в приближением погашения на 10,2 млрд грн через неделю и 375 млн долларов уже послезавтра, ну и плюс планы горят по привлечению до конца года. Отсюда и такая щедрость, и рост ставок...3 мес. 10% рост на 0,11 п.п.6 мес 10,49, рост на 0,24 п.п.1 год - 11,22% рост на 0,29 п.п.2 года - 11,67% рост на 0,27 п.п.4 года - 11,89% рост на 0,29 п.п.5 лет - 12,04%Всего привлекли 10,2 млрд.грн + 204 млн.дол...................."Все гениальное просто, не надо ни одной своей мысли , и даже не надо автора.И так уже который год.И все от Истребина и др.Лично не позволял себе ни слова тут без выделения цитаты точками и кавычками.О времена,о нравы.Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.То же буду, сюда скидывать Евгения, но с его авторством, и возможно хоть пару своих слов добавлю, а то как-то стыдно плагиатить.