Ukrainian написав:The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours. Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.
В корне не согласен. Инфляцию нельзя рассматривать как покупательную способность зарплат к фондовой капитализации. Заблуждение будет и в числителе, и в знаменателе.
То, что оплата труда прирастает существенно медленнее, чем его произвоительность, надеюсь, для тебя не секрет. Причин много, но ключевая - автоматизация. Поэтому зарплаты дисконтированы по отношению к экономической динамике. А фондовая стоимость - наоборот, премирована, поскольку экономия на труде уходит прямиком в EPS.
В широком смысле, инфляция - это consumer price index (CPI), и здесь CAGR по доллару находится в пределах 2% год (1,92% за последние 10 лет, если память не изменяет).
Обрати внимание, именно в 1980-х корреляция и начала растворяться:
Историческая церковь Нью-Йорка с Колоколом Свободы сожжена во время пожара. Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. В церкви находится знаменитый "Нью-Йоркский Колокол Свободы". История церковного прихода насчитывает почти 400 лет. Он был частью коллегиальных церквей Нью-Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века. На сайте церкви также указано, что Нью-Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США.
С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США.
Знак свыше ???
И одновременно: Эверест “вырос“ на 86 см и теперь, согласно исследованию министерств иностранных дел и служб по вопросам геодезии Китая и Непала, его высота составляет 8848,86 м.
andrein написав:Историческая церковь Нью-Йорка с Колоколом Свободы сожжена во время пожара. Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. В церкви находится знаменитый "Нью-Йоркский Колокол Свободы". История церковного прихода насчитывает почти 400 лет. Он был частью коллегиальных церквей Нью-Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века. На сайте церкви также указано, что Нью-Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США.
С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США.
Знак свыше ???.
Именно. Сша конец. В качестве крайней благосклонности, скуплю все доллары по курсу 8.15 грн к 1 $, пока они, доллары, хоть что-то стоят. Поспешите, количество гривен ограниченно.