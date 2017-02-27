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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6918691969206921

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:02

  Ukrainian написав:The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.


В корне не согласен. Инфляцию нельзя рассматривать как покупательную способность зарплат к фондовой капитализации. Заблуждение будет и в числителе, и в знаменателе.

То, что оплата труда прирастает существенно медленнее, чем его произвоительность, надеюсь, для тебя не секрет. Причин много, но ключевая - автоматизация. Поэтому зарплаты дисконтированы по отношению к экономической динамике. А фондовая стоимость - наоборот, премирована, поскольку экономия на труде уходит прямиком в EPS.

В широком смысле, инфляция - это consumer price index (CPI), и здесь CAGR по доллару находится в пределах 2% год (1,92% за последние 10 лет, если память не изменяет).

Обрати внимание, именно в 1980-х корреляция и начала растворяться:
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:36

Историческая церковь Нью-​Йорка с Колоколом Свободы сожжена во время пожара.
Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-​Виллидж в Нью-​Йорке. В церкви находится знаменитый "Нью-​Йоркский Колокол Свободы".
История церковного прихода насчитывает почти 400 лет.
Он был частью коллегиальных церквей Нью-​Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века.
На сайте церкви также указано, что Нью-​Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США.

С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США.

Знак свыше ???

И одновременно:
Эверест “вырос“ на 86 см и теперь, согласно исследованию министерств иностранных дел и служб по вопросам геодезии Китая и Непала, его высота составляет 8848,86 м.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:01

  andrein написав:Историческая церковь Нью-​Йорка с Колоколом Свободы сожжена во время пожара.
Одна из старейших церквей Америки была уничтожена пожаром, который произошел в районе Ист-​Виллидж в Нью-​Йорке. В церкви находится знаменитый "Нью-​Йоркский Колокол Свободы".
История церковного прихода насчитывает почти 400 лет.
Он был частью коллегиальных церквей Нью-​Йорка, сообщества, история которого восходит к голландским поселенцам начала 17 века.
На сайте церкви также указано, что Нью-​Йоркский Колокол Свободы впервые прозвенел в Америке в июле 1776 года, когда впервые была прочитана Декларация независимости США.

С тех пор в колокол звонят в связи с инаугурацией и в случае смерти президента США.

Знак свыше ???.


Именно.
Сша конец.
В качестве крайней благосклонности, скуплю все доллары по курсу 8.15 грн к 1 $, пока они, доллары, хоть что-то стоят.
Поспешите, количество гривен ограниченно.
Captain Obvious
 
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