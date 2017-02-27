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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6917691869196920

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 280
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
3%
9
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Будет 21
Да,первого января.А через год 22.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.

Так ведь благодарим. Вот под этим ЕГО сообщением уже 9 благодарностей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28

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віддавати цей борг 10 поколінням гомерикосіків..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:47

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать.


Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успевает :mrgreen: Вы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...

Мож хватит, ну серьезно? :lol: Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите...

The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 00:02

  Ukrainian написав:The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.


В корне не согласен. Инфляцию нельзя рассматривать как покупательную способность зарплат к фондовой капитализации. Заблуждение будет и в числителе, и в знаменателе.

То, что оплата труда прирастает существенно медленнее, чем его произвоительность, надеюсь, для тебя не секрет. Причин много, но ключевая - автоматизация. Поэтому зарплаты дисконтированы по отношению к экономической динамике. А фондовая стоимость - наоборот, премирована, поскольку экономия на труде уходит прямиком в EPS.

В широком смысле, инфляция - это consumer price index (CPI), и здесь CAGR по доллару находится в пределах 2% год (1,92% за последние 10 лет, если память не изменяет).

Обрати внимание, именно в 1980-х корреляция и начала растворяться:
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:05

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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 02:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:И так уже который год.

И все от Истребина и др.
Лично не позволял себе ни слова тут без выделения цитаты точками и кавычками.

О времена,о нравы.
Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.

То же буду, сюда скидывать Евгения, но с его авторством, и возможно хоть пару своих слов добавлю, а то как-то стыдно плагиатить.


С каких это пор нужно цитировать СЕБЯ из одного источника на другой с указанием ссылки? Преступление раскрыто?

А Евгению в ФБ напишите что он копирует информацию с Файнэнс и гад такой тоже без цитирования и указания источника :D
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