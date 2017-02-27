Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Автор77 написав:Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
Так ведь благодарим. Вот под этим ЕГО сообщением уже 9 благодарностей.
hxbbgaf написав:Печатный станок уже просто не успеет печатать столько долларов, чтоб его удержать.
Что - опять не успеет? Сколько уже лет этой глазьево-хазиновской секте, а все успевает да успевает Вы, по-моему, так в прошлый раз и не ответили на вопрос, куда делась гиперинфляция доллара после TARP и QE 2008-2009 гг? Столько лет было, чтобы она выстрелила, а все никак. Зато валюты развивающихся стран в 2014-2015 гг в очередной раз лососнули тунца...
Мож хватит, ну серьезно? Я еще понимаю, если бы на швейцарском валютном форуме кто-то так страстно козырял, но глядя на самую красивую в кошельке фантазировать о крахе доллара - это... моветон, уж вы меня простите...
The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours. Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours. Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.
В корне не согласен. Инфляцию нельзя рассматривать как покупательную способность зарплат к фондовой капитализации. Заблуждение будет и в числителе, и в знаменателе.
То, что оплата труда прирастает существенно медленнее, чем его произвоительность, надеюсь, для тебя не секрет. Причин много, но ключевая - автоматизация. Поэтому зарплаты дисконтированы по отношению к экономической динамике. А фондовая стоимость - наоборот, премирована, поскольку экономия на труде уходит прямиком в EPS.
В широком смысле, инфляция - это consumer price index (CPI), и здесь CAGR по доллару находится в пределах 2% год (1,92% за последние 10 лет, если память не изменяет).
Обрати внимание, именно в 1980-х корреляция и начала растворяться:
И все от Истребина и др. Лично не позволял себе ни слова тут без выделения цитаты точками и кавычками.
О времена,о нравы. Предлагаю всем поблагодарить Евгения Истребина, известное в Украине лицо за многолетнюю информацию, которую копируют сюда на форум, без добавления ни единой своей мысли, без единого слова от себя.
То же буду, сюда скидывать Евгения, но с его авторством, и возможно хоть пару своих слов добавлю, а то как-то стыдно плагиатить.
С каких это пор нужно цитировать СЕБЯ из одного источника на другой с указанием ссылки? Преступление раскрыто?
А Евгению в ФБ напишите что он копирует информацию с Файнэнс и гад такой тоже без цитирования и указания источника