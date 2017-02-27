Да,первого января.А через год 22.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так ведь благодарим. Вот под этим ЕГО сообщением уже 9 благодарностей.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:28
віддавати цей борг 10 поколінням гомерикосіків..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:47
The average US worker must now work 141 hours to buy 1 share of S&P 500. That’s, of course, a fresh record. In the 1980s, it took less than 20 hours.
Це на питання куди ділась інфляція, нікуди не ділась, осіла на місці.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 гру, 2020 00:02
В корне не согласен. Инфляцию нельзя рассматривать как покупательную способность зарплат к фондовой капитализации. Заблуждение будет и в числителе, и в знаменателе.
То, что оплата труда прирастает существенно медленнее, чем его произвоительность, надеюсь, для тебя не секрет. Причин много, но ключевая - автоматизация. Поэтому зарплаты дисконтированы по отношению к экономической динамике. А фондовая стоимость - наоборот, премирована, поскольку экономия на труде уходит прямиком в EPS.
В широком смысле, инфляция - это consumer price index (CPI), и здесь CAGR по доллару находится в пределах 2% год (1,92% за последние 10 лет, если память не изменяет).
Обрати внимание, именно в 1980-х корреляция и начала растворяться:
Додано: Сер 09 гру, 2020 01:05
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 09 гру, 2020 02:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 02:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С каких это пор нужно цитировать СЕБЯ из одного источника на другой с указанием ссылки? Преступление раскрыто?
А Евгению в ФБ напишите что он копирует информацию с Файнэнс и гад такой тоже без цитирования и указания источника
Додано: Сер 09 гру, 2020 05:01
А депозиты в банках так и остались на уровне плинтуса. Хватит ли денег на выплату депозитов или их все уже давно проели на поддержание курса?
технически этот вопрос легко решаем - в нужный момент онлайн сервис просто выключают для проведения регламентных работ. А в кассах и банкоматах лимит "па 200"...
Как вариант - временные ошибки и ограничения в связи с "переводом на новый процессинг"
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