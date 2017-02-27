В Украине у доллара своя инфляция, хрущ 40м2 в Киеве в 2000х 14000уе сейчас 45000уе
Б/у Автомобиль жигули ваз 2107 в 2000 - 2000$ сейчас - 1500$ (примерно одинаковое состояние)
Прогноз на сегодня 28,10-28,15
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 07:36
В Украине у доллара своя инфляция, хрущ 40м2 в Киеве в 2000х 14000уе сейчас 45000уе
Б/у Автомобиль жигули ваз 2107 в 2000 - 2000$ сейчас - 1500$ (примерно одинаковое состояние)
Прогноз на сегодня 28,10-28,15
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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