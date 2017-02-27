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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6917691869196920

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 281
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
36%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 07:36

  greenozon написав:
  Lady_N написав:20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е.

інфляція долара 2% в рік
відповідно за 20років він знецінивсяна 40%
відповідно зараз треба 900-1000 щоб жити на тому ж рівні що 20р назад?...)

В Украине у доллара своя инфляция, хрущ 40м2 в Киеве в 2000х 14000уе сейчас 45000уе
Б/у Автомобиль жигули ваз 2107 в 2000 - 2000$ сейчас - 1500$ (примерно одинаковое состояние)

Прогноз на сегодня 28,10-28,15
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:43

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  Lady_N написав:20 лет назад, зарплата в 400-500 у.е.

інфляція долара 2% в рік
відповідно за 20років він знецінивсяна 40%
відповідно зараз треба 900-1000 щоб жити на тому ж рівні що 20р назад?...)

В Украине у доллара своя инфляция, хрущ 40м2 в Киеве в 2000х 14000уе сейчас 45000уе
Б/у Автомобиль жигули ваз 2107 в 2000 - 2000$ сейчас - 1500$ (примерно одинаковое состояние)

Прогноз на сегодня 28,10-28,15

Це не товари споживання.
Скажімо морозиво пломбір 20 коп., тепер 20 грн
"Жигулівське" 26 коп (без бутилки 0,5 л) - 26 грн з бутилкою
зп 100..200 крб - 10 000 ...20 000 грн.
метро 5 коп - 6,5 .. 8 грн.
і т.д.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:16

  zРадио написав:Так, или иначе - это вывод капитала, т.е. усиление давления на гривну. А в каких объемах - будем посмотреть... На безрыбье инвестиционных инструментов может очень неплохо взлететь.

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине
https://interfax.com.ua/news/economic/708580.html


Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:49

28.20-28.25/28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:07

МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:11

  sergikkc007 написав:МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!

кто-то кует себе денежку? :shock:
Вадим Жураковский
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