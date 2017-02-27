Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
centurionus написав:Схоже, ахмєткє натякають, що треба вже занести щось "під ялинку". Якщо не "узгодять", то гривня зміцниться далі, і невдовзі знов почуємо "икспердів" з мантрами про дива рятівної девальвації.
Укрепление евро действует целительно на гривну, то ли наши активы подешевели для европейцев то ли поступления от экспорта в Европу растут.
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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Зелені хом'яки вперто переконують себе, що нічого з доларом не станеться Але падіння відносно практично всіх валют вже понад 10%. Ото сміху буде, якщо навіть проти гривні "могутній" долар впаде. А саме так, думаю, і буде, якщо петрилу з компанією не вдасться закаламутити воду всякими майданами