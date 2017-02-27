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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6918691969206921>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 282
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:16

  zРадио написав:Так, или иначе - это вывод капитала, т.е. усиление давления на гривну. А в каких объемах - будем посмотреть... На безрыбье инвестиционных инструментов может очень неплохо взлететь.

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине
https://interfax.com.ua/news/economic/708580.html


Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:49

28.20-28.25/28.30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:07

МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:11

  sergikkc007 написав:МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!

кто-то кует себе денежку? :shock:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:25

  Вадим Жураковский написав:
  sergikkc007 написав:МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!

кто-то кует себе денежку? :shock:

загонялы :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:26

Схоже, ахмєткє натякають, що треба вже занести щось "під ялинку". Якщо не "узгодять", то гривня зміцниться далі, і невдовзі знов почуємо "икспердів" з мантрами про дива рятівної девальвації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:26

  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

Пока все идет как по написанному сценарию, даже с опережением установленных сроков...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:31

  centurionus написав:Схоже, ахмєткє натякають, що треба вже занести щось "під ялинку". Якщо не "узгодять", то гривня зміцниться далі, і невдовзі знов почуємо "икспердів" з мантрами про дива рятівної девальвації.

Укрепление евро действует целительно на гривну, то ли наши активы подешевели для европейцев то ли поступления от экспорта в Европу растут.

конкорд продажа онлайн 28,20
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зелені хом'яки вперто переконують себе, що нічого з доларом не станеться :)
Але падіння відносно практично всіх валют вже понад 10%. Ото сміху буде, якщо навіть проти гривні "могутній" долар впаде. А саме так, думаю, і буде, якщо петрилу з компанією не вдасться закаламутити воду всякими майданами
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:33

  sergikkc007 написав:МБ 28.03/28.05... - шокований трішки!

миллионы мух не могут ошибаться
Олежан
 
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