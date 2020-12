Додано: Сер 09 гру, 2020 10:26

Схоже, ахмєткє натякають, що треба вже занести щось "під ялинку". Якщо не "узгодять", то гривня зміцниться далі, і невдовзі знов почуємо "икспердів" з мантрами про дива рятівної девальвації.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell