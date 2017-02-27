vitaliian написав:конкорд продажа онлайн 28,20
ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:16
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мб 28.01
делаем ставки - пробъет или нет 28 сегодня?
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:35
У меня такие же ощущения)))
Более того, как написал somilitark : "Напоминает всё примерно 2010-й год..."
Хотя лично мне напоминает 2011-й, когда я поменял 10-ку зелени чтобы впервые в жизни положить гривну на депо. Да, я осознавал, что реальный курс должен был быть под 11, но... нам все время одалживали денег. Часто и много))
Сейчас похожие ощущения. Посему вновь поменяю 10-ку и положу на полгода. Надеюсь, на литр XO хватит
P.S.To: vitaliian
В евро 1,4 - тоже верю, но не скоро. И точно - не в следующем году
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свято наближається, свято наближається...
Вроде точно идем на 30 как завещал Зебра!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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