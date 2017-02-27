RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6918691969206921

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 282
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:конкорд продажа онлайн 28,20

ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?
stryzhko
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 04.10.16
Подякував: 352 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:16

  stryzhko написав:
vitaliian написав:конкорд продажа онлайн 28,20

ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?

ну да, сегодня же надо оплатить свои покупки
Олежан
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб 28.01
делаем ставки - пробъет или нет 28 сегодня?
Олежан
 
Повідомлень: 20
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:35

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

Пока все идет как по написанному сценарию, даже с опережением установленных сроков...

У меня такие же ощущения)))
Более того, как написал somilitark : "Напоминает всё примерно 2010-й год..."
Хотя лично мне напоминает 2011-й, когда я поменял 10-ку зелени чтобы впервые в жизни положить гривну на депо. Да, я осознавал, что реальный курс должен был быть под 11, но... нам все время одалживали денег. Часто и много))
Сейчас похожие ощущения. Посему вновь поменяю 10-ку и положу на полгода. Надеюсь, на литр XO хватит :)
P.S.To: vitaliian
В евро 1,4 - тоже верю, но не скоро. И точно - не в следующем году
J_P
 
Повідомлень: 740
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Свято наближається, свято наближається... :)
Вроде точно идем на 30 как завещал Зебра!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  J_P написав:В евро 1,4 - тоже верю, но не скоро. И точно - не в следующем году


На мою думку євро може досягнути 1.4 якраз навесні 2021 року, потім піде на спад
kmm3
 
Повідомлень: 723
З нами з: 20.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6918691969206921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, kmm3, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2074, 2075, 2076
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20758 2695951
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 09:50
diplomnet
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 61, 62, 63
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
625 141793
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 08:06
fokus
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27155)
09.12.2020 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.