vitaliian написав:конкорд продажа онлайн 28,20
ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ТАС 28,18.
Як розумію, "нерези" правлять бал на міжбанку й допродують зранку під розрахунки за вчорашнім розміщенням?
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:16
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мб 28.01
делаем ставки - пробъет или нет 28 сегодня?
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:35
У меня такие же ощущения)))
Более того, как написал somilitark : "Напоминает всё примерно 2010-й год..."
Хотя лично мне напоминает 2011-й, когда я поменял 10-ку зелени чтобы впервые в жизни положить гривну на депо. Да, я осознавал, что реальный курс должен был быть под 11, но... нам все время одалживали денег. Часто и много))
Сейчас похожие ощущения. Посему вновь поменяю 10-ку и положу на полгода. Надеюсь, на литр XO хватит
P.S.To: vitaliian
В евро 1,4 - тоже верю, но не скоро. И точно - не в следующем году
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свято наближається, свято наближається...
Вроде точно идем на 30 как завещал Зебра!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.12.2020...................28,0386
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Открылись на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Рынок не поверил вчерашнему послеобеденному росту, да и доллар в мире за ночь упал. После утреннего кофе снизились на копейку, немного постояли, выросли на 1.5 копейки и остановились. После 11 сузили сверху спред до 1.5 копеек, оставаясь на месте. Незадолго до 12 плавно опустились на 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0250, что на 2 копейки ниже открытия.
Несмотря на "ночную" резкую динамику, сессия пока выглядит достаточно спокойно, динамика слабая и разнонаправленная.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно снизились. Снижение произошло за счет роста объема суточных сертификатов. Немного поучаствовала в этом наличка, отток которой из банков замедлился. Добавило ликвидности казначейство. Рискну предположить, что рост объема сертификатов связан с приближением окончания периода, на который устанавливается минимально необходимый уровень резервов. Банки подбили итоги, увидели, что с запасом укладываются в норматив и решили немного подзаработать на овернайтах. Т.о. уменьшение коррсчетов не стоит оценивать как угрожающее сокращение ликвидности.
В понедельник объем валютного рынка символически сократился с 437.1 до 428.7 млн. Обороты чистые и немалые для понедельника. Клиентское предложение немного сократилось, спрос увеличился, но легкое превышение предложения над спросом сохранилось.
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:30
Фишка евро в том что все тренды по нему - долгоиграющие, если растет то растет до 1,4-1,5 и не в течении полугода, а минимум 2 года, то же когда начнет падать процесс будет не быстрый, кто не дурак выскочить успеет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:31
"Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті
Влада налаштована за місяць залучити на внутрішньому ринку рекордні 50-60 мільярдів гривень, і Мінфін уже розпочав реалізацію цього плану. Проте якою ціною це вдасться зробити?
Уряд знайшов спосіб як закрити дірку в бюджеті розміром в 100 млрд грн. Навіть без чітких сигналів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Для забезпечення фінансування видатків прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня пообіцяв в останній місяць року залучити в бюджет до 60 млрд грн від розміщення державних облігацій в середині країни.
Ще 1 млрд доларів вже наступного тижня уряд планує залучити на зовнішніх ринках.
8 грудня Міністерство фінансів виконало майже третину грудневого плану – на черговому аукціоні до бюджету залучили 16 млрд грн. Зростання обсягів запозичень під кінець року дорого обійдеться платникам податків – Мінфін залучав кошти за ставками, які наблизились до річних максимумів.
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:53
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