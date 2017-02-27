Додано: Сер 09 гру, 2020 12:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

09.12.2020...................28,0386

Гривна укрепилась на 5 копеек.

Открылись на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Рынок не поверил вчерашнему послеобеденному росту, да и доллар в мире за ночь упал. После утреннего кофе снизились на копейку, немного постояли, выросли на 1.5 копейки и остановились. После 11 сузили сверху спред до 1.5 копеек, оставаясь на месте. Незадолго до 12 плавно опустились на 2.5 копейки.

Справочный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0250, что на 2 копейки ниже открытия.

Несмотря на "ночную" резкую динамику, сессия пока выглядит достаточно спокойно, динамика слабая и разнонаправленная.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах существенно снизились. Снижение произошло за счет роста объема суточных сертификатов. Немного поучаствовала в этом наличка, отток которой из банков замедлился. Добавило ликвидности казначейство. Рискну предположить, что рост объема сертификатов связан с приближением окончания периода, на который устанавливается минимально необходимый уровень резервов. Банки подбили итоги, увидели, что с запасом укладываются в норматив и решили немного подзаработать на овернайтах. Т.о. уменьшение коррсчетов не стоит оценивать как угрожающее сокращение ликвидности.



В понедельник объем валютного рынка символически сократился с 437.1 до 428.7 млн. Обороты чистые и немалые для понедельника. Клиентское предложение немного сократилось, спрос увеличился, но легкое превышение предложения над спросом сохранилось.