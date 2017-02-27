Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.
А сами знаете кто и сами знаете где регулярно рассказывают, что "это барьер, и альтернатив бетону нет" Не помню, были ли вы замечены среди них, или нет, но так, или иначе - вы в курсе уровня средней финансовой грамотности населения...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Вадим Жураковский написав:кто-то кует себе денежку?
"нерезы", откупаются. Как пойдет вверх, значит откупились
vitaliian написав:Этот год примечателен быстрыми взлетами и обвалами гривны, гривна укрепляется быстрее чем я успеваю это спрогнозировать) раздолье спекулям. Банки не спешат снижать курс, межбанк торгуется по 28,03
снижение c 23.69 на 01.01.2020 до 28.15 на 09.12.2020 не такое уж и быстрое. В среднем примерно 40.5 копейки в месяц.