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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6919692069216922

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 282
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
5%
15
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:53

  Бывалый написав:
  zРадио написав:Так, или иначе - это вывод капитала, т.е. усиление давления на гривну. А в каких объемах - будем посмотреть... На безрыбье инвестиционных инструментов может очень неплохо взлететь.

НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине
https://interfax.com.ua/news/economic/708580.html


Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.


А сами знаете кто и сами знаете где регулярно рассказывают, что "это барьер, и альтернатив бетону нет" :mrgreen: Не помню, были ли вы замечены среди них, или нет, но так, или иначе - вы в курсе уровня средней финансовой грамотности населения...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Этот год примечателен быстрыми взлетами и обвалами гривны, гривна укрепляется быстрее чем я успеваю это спрогнозировать) раздолье спекулям. Банки не спешат снижать курс, межбанк торгуется по 28,03
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:03

  sergikkc007 написав:
  Олежан написав:мб 28.01
делаем ставки - пробъет или нет 28 сегодня?

Думаю, що не проб'ємо...

Конечно, не пробьем :) Потому что Нацбанк вышел с покупкой по 28,01 :)
Говорил же: дайте до 28 дойти... А тут уже губу раскатали на 23-24.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:08

  Олежан написав:мб 28.01
делаем ставки - пробъет или нет 28 сегодня?

не пробьёт - НБУ берёт по 28,01
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:11

  Вадим Жураковский написав:кто-то кует себе денежку? :shock:


"нерезы", откупаются. Как пойдет вверх, значит откупились :)

  vitaliian написав:Этот год примечателен быстрыми взлетами и обвалами гривны, гривна укрепляется быстрее чем я успеваю это спрогнозировать) раздолье спекулям. Банки не спешат снижать курс, межбанк торгуется по 28,03


снижение c 23.69 на 01.01.2020 до 28.15 на 09.12.2020 не такое уж и быстрое. В среднем примерно 40.5 копейки в месяц.
Амвросий
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