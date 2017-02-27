Акции AAPL давно торгуются на Украинской бирже. За осень объем торгов ими около 75 тысяч гривен. Спред порядка 10%, торги для физ. лиц по телефону. Основная масса желающих покупать иностранные акции торгуют через иностранных брокеров, а не ждут возможности купить за гривну с премией к рыночной цене.
А сами знаете кто и сами знаете где регулярно рассказывают, что "это барьер, и альтернатив бетону нет" Не помню, были ли вы замечены среди них, или нет, но так, или иначе - вы в курсе уровня средней финансовой грамотности населения...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 09 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:хорошо, что есть воля держать курс, а не валить в разы в поисках дурацкого эквилибриума Пока сталь продаётся, урожай хоть и меньше, но сильно вырос в цене в поставках на экспорт и не весь вывезен, бюджет не надувают эмиссионной гривной, грндепозитчики сладко спят и не бегут за валютой, то с рынком можно творить что угодно. Вышел Нафтогаз, слил за пару дней сущие копейки, если сравнивать с лохматыми 2013-ми годами, в виде несколько десятков лямов и полетели бодро вниз. Боюсь до августа больше ничего интересного не будет
курс будут держать зубами иначе увидят пятки нерезов и дыру в бюджете размером как космос. До осени 2021 девала не будет а в идеале до 2022 или даже 2023. % ставка будет расти.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
По данным Министерства цифровой информации Украины, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси.
Позитивчик, хоча й малий от якби 400 кантор із 20 000 працівників, були б суттєві нові вхідні валіютні фін. потоки в країну
greenozon написав:По данным Министерства цифровой информации Украины, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси.
Позитивчик, хоча й малий от якби 400 кантор із 20 000 працівників, були б суттєві нові вхідні валіютні фін. потоки в країну
То то смотрю двушки на нивках по 7500 грн в месяц стали, рокета.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat