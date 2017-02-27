Додано: Сер 09 гру, 2020 12:56

Этот год примечателен быстрыми взлетами и обвалами гривны, гривна укрепляется быстрее чем я успеваю это спрогнозировать) раздолье спекулям. Банки не спешат снижать курс, межбанк торгуется по 28,03

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat