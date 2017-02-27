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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6921692269236924>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:57

1100

рывок на 28.1100
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:03

Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся

У гастарбайтеров тоже не густо, работы мало, и домой особо не сунутся, потому что потом назад не попадут - в этом плане приток валюты будет куда скуднее, чем в предыдущее годы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:08

  proftpd66 написав:1100

рывок на 28.1100
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

То називається відкладений попит. НБУ своїм виходом просто дав сигнал імпортерам та тим кому потрібна валюта.
Тепер черга експортерів в такі ігри грати.
Франківськ поки що не реагує на МБ. Від ранку без змін 28,10/28,18
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:12

:Амвросий написав:
  vitaliian написав:курс будут держать зубами иначе увидят пятки нерезов и дыру в бюджете размером как космос


Думаю "нерезы" будут сидеть в Украине, даже если для них будет отрицательная доходность. Потому что за пределами Украины их быстро постригут.
Украина при всем желании не клондайк доходности, а риски здесь сумасшедшие от политических до экономических. Наша власть слабовменяемая и труднопредсказуемая. Завтра какой нибудь суд решит что овгз вне закона или что то подобное - мгновенно меняющее баланс сил, я бы не рассчитывал на то, что нерезы такое простят и поймут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 14:15, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:13

  fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....


судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:18

  Амвросий написав:
  fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....


судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.

Немного оффтоп, но обратил внимание: в ближайших магазинах нет вообще брикетов с замороженной красной икрой. Впечатление, что их даже не закупали, ибо боятся, что не раскупят. Продают только дешевые жестянки неопределенного состава
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:18

РОкета - відміняється? ;)))

То що, ще перед Миколаєм почнемо рости, чи тепер тільки падіння до кінця року?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:27

  vitaliian написав:
:Амвросий написав:
  vitaliian написав:курс будут держать зубами иначе увидят пятки нерезов и дыру в бюджете размером как космос


Думаю "нерезы" будут сидеть в Украине, даже если для них будет отрицательная доходность. Потому что за пределами Украины их быстро постригут.
Украина при всем желании не клондайк доходности, а риски здесь сумасшедшие от политических до экономических. Наша власть слабовменяемая и труднопредсказуемая. Завтра какой нибудь суд решит что овгз вне закона или что то подобное - мгновенно меняющее баланс сил, я бы не рассчитывал на то, что нерезы такое простят и поймут.

"Нерезы" сюда не в лотерею пришли играть. Уже много раз можно было убедиться, что они имеют концы в минфине и НБУ. Украинские чиновники гарантировали им доходность и курсовой коридор, сейчас уже поговаривают о секвестре, т.е. скорее бабушке пенсию придержат, введут валютный контроль и т.д., чем станут на пути нерезов.

Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 14:31, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:30

  jump написав:"Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті
Влада налаштована за місяць залучити на внутрішньому ринку рекордні 50-60 мільярдів гривень, і Мінфін уже розпочав реалізацію цього плану. Проте якою ціною це вдасться зробити?

Уряд знайшов спосіб як закрити дірку в бюджеті розміром в 100 млрд грн. Навіть без чітких сигналів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Для забезпечення фінансування видатків прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня пообіцяв в останній місяць року залучити в бюджет до 60 млрд грн від розміщення державних облігацій в середині країни.

Ще 1 млрд доларів вже наступного тижня уряд планує залучити на зовнішніх ринках.

8 грудня Міністерство фінансів виконало майже третину грудневого плану – на черговому аукціоні до бюджету залучили 16 млрд грн. Зростання обсягів запозичень під кінець року дорого обійдеться платникам податків – Мінфін залучав кошти за ставками, які наблизились до річних максимумів.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/668973/

До Петіних і Смолія % по ОВДП ще далеко, так що зрада так собі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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