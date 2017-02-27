То називається відкладений попит. НБУ своїм виходом просто дав сигнал імпортерам та тим кому потрібна валюта. Тепер черга експортерів в такі ігри грати. Франківськ поки що не реагує на МБ. Від ранку без змін 28,10/28,18
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
vitaliian написав:курс будут держать зубами иначе увидят пятки нерезов и дыру в бюджете размером как космос
Думаю "нерезы" будут сидеть в Украине, даже если для них будет отрицательная доходность. Потому что за пределами Украины их быстро постригут.
Украина при всем желании не клондайк доходности, а риски здесь сумасшедшие от политических до экономических. Наша власть слабовменяемая и труднопредсказуемая. Завтра какой нибудь суд решит что овгз вне закона или что то подобное - мгновенно меняющее баланс сил, я бы не рассчитывал на то, что нерезы такое простят и поймут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 14:15, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....
судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.
Немного оффтоп, но обратил внимание: в ближайших магазинах нет вообще брикетов с замороженной красной икрой. Впечатление, что их даже не закупали, ибо боятся, что не раскупят. Продают только дешевые жестянки неопределенного состава
vitaliian написав:курс будут держать зубами иначе увидят пятки нерезов и дыру в бюджете размером как космос
Думаю "нерезы" будут сидеть в Украине, даже если для них будет отрицательная доходность. Потому что за пределами Украины их быстро постригут.
Украина при всем желании не клондайк доходности, а риски здесь сумасшедшие от политических до экономических. Наша власть слабовменяемая и труднопредсказуемая. Завтра какой нибудь суд решит что овгз вне закона или что то подобное - мгновенно меняющее баланс сил, я бы не рассчитывал на то, что нерезы такое простят и поймут.
"Нерезы" сюда не в лотерею пришли играть. Уже много раз можно было убедиться, что они имеют концы в минфине и НБУ. Украинские чиновники гарантировали им доходность и курсовой коридор, сейчас уже поговаривают о секвестре, т.е. скорее бабушке пенсию придержат, введут валютный контроль и т.д., чем станут на пути нерезов.
Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 14:31, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
jump написав:"Піраміда" Шмигаля: уряд знайшов спосіб перекрити "дірку" в бюджеті Влада налаштована за місяць залучити на внутрішньому ринку рекордні 50-60 мільярдів гривень, і Мінфін уже розпочав реалізацію цього плану. Проте якою ціною це вдасться зробити?
Уряд знайшов спосіб як закрити дірку в бюджеті розміром в 100 млрд грн. Навіть без чітких сигналів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Для забезпечення фінансування видатків прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня пообіцяв в останній місяць року залучити в бюджет до 60 млрд грн від розміщення державних облігацій в середині країни.
Ще 1 млрд доларів вже наступного тижня уряд планує залучити на зовнішніх ринках.
8 грудня Міністерство фінансів виконало майже третину грудневого плану – на черговому аукціоні до бюджету залучили 16 млрд грн. Зростання обсягів запозичень під кінець року дорого обійдеться платникам податків – Мінфін залучав кошти за ставками, які наблизились до річних максимумів. https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/668973/
До Петіних і Смолія % по ОВДП ще далеко, так що зрада так собі.