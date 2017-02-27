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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6921692269236924

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:31

  Faceless написав:
  Амвросий написав:
  fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....


судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.

Немного оффтоп, но обратил внимание: в ближайших магазинах нет вообще брикетов с замороженной красной икрой. Впечатление, что их даже не закупали, ибо боятся, что не раскупят. Продают только дешевые жестянки неопределенного состава

Звернув увагу,що сало на прилавках лежить разом з головами та потрохами,ЦЕ ДОБРЕ,ЩО УКРАЇНСЬКЕ продають а не завозне "мило" Поляків.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:32

  Moneta написав:
Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
до доходности гко-1988 нашим овгз ещё 5 лет расти
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:33

  greenozon написав:По данным Министерства цифровой информации Украины, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси.

Позитивчик, хоча й малий
от якби 400 кантор із 20 000 працівників, були б суттєві нові вхідні валіютні фін. потоки в країну

скільки тієї Білорусі (с)

там населення в 3 менеше чим вна неньці, і якщо тут 100К ойтішнегів, то там намаксі 33К.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:35

  Faceless написав:
  fin написав:Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся

У гастарбайтеров тоже не густо, работы мало, и домой особо не сунутся, потому что потом назад не попадут - в этом плане приток валюты будет куда скуднее, чем в предыдущее годы

не 10 ярдів, як у 2019, а тільки 9.. не густо .
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:40

  vitaliian написав:
  Moneta написав:
Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
до доходности гко-1988 нашим овгз ещё 5 лет расти


ну учитывайте, что тогда и в мире не было околонулевых ставок. ФРС тогда под 6% занимала. да и 120% по ГКО уже в последние месяцы платили, так то доходность под 25% была.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:45

  Долярчик написав:То що, ще перед Миколаєм почнемо рости, чи тепер тільки падіння до кінця року?

Вы, наверное, представитель нереза, раз спрашиваете :). И, наверняка, завтра Вас можно будет увидеть с покупкой на МБ. Поэтому - качелька, туда-сюда.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:52

ЄС надав Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.
"Вдячний нашим партнерам в ЄС і особисто президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро", - заявив він.
Зеленський зазначив, це вагомий сигнал підтримки Європейським Союзом економічної стабільності та подальшого курсу реформ в Україні.
Як повідомили в прес-службі Міністерства фінансів, допомога була надана у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною прибутковістю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 млн євро.
"Ми вдячні Європейській комісії за надану підтримку, яка, безумовно, є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтримці фінансової стабільності в Україні", - цитує прес-служба міністра фінансів Сергія Марченка.
За даними Мінфіну, зазначені кошти отримані Україною в рамках реалізації вже п'ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС (про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро), укладеної 23 липня в Брюсселі.
"Всі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних меморандумів з Європейським Союзом, використовувалися для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб", - сказано в повідомленні.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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