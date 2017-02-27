Додано: Сер 09 гру, 2020 14:52

Європейський Союз надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter.

"Вдячний нашим партнерам в ЄС і особисто президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро", - заявив він.

Зеленський зазначив, це вагомий сигнал підтримки Європейським Союзом економічної стабільності та подальшого курсу реформ в Україні.

Як повідомили в прес-службі Міністерства фінансів, допомога була надана у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною прибутковістю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 млн євро.

"Ми вдячні Європейській комісії за надану підтримку, яка, безумовно, є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтримці фінансової стабільності в Україні", - цитує прес-служба міністра фінансів Сергія Марченка.

За даними Мінфіну, зазначені кошти отримані Україною в рамках реалізації вже п'ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС (про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро), укладеної 23 липня в Брюсселі.

"Всі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних меморандумів з Європейським Союзом, використовувалися для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб", - сказано в повідомленні.

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