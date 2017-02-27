fin написав:Такими темпами 27,5 будет не весной,а под новогоднюю елочку. Сейчас еще гастарбайтерские зп подтянутся, нарид понесет в обменки свои баксы, евро из под матрасов и так далее.....
судя по опросам, тратить деньги на празднование НГ люди не собираются - большинство ответили что потратят менее 1000 грн и отмечать будут дома.
Немного оффтоп, но обратил внимание: в ближайших магазинах нет вообще брикетов с замороженной красной икрой. Впечатление, что их даже не закупали, ибо боятся, что не раскупят. Продают только дешевые жестянки неопределенного состава
Звернув увагу,що сало на прилавках лежить разом з головами та потрохами,ЦЕ ДОБРЕ,ЩО УКРАЇНСЬКЕ продають а не завозне "мило" Поляків.
Moneta написав: Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
до доходности гко-1988 нашим овгз ещё 5 лет расти
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
greenozon написав:По данным Министерства цифровой информации Украины, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси.
Позитивчик, хоча й малий от якби 400 кантор із 20 000 працівників, були б суттєві нові вхідні валіютні фін. потоки в країну
скільки тієї Білорусі (с)
там населення в 3 менеше чим вна неньці, і якщо тут 100К ойтішнегів, то там намаксі 33К.
Moneta написав: Однако, я все еще не могу понять, за счет чего они собрались отдавать? Ставки будут только расти, МВФ денег не даст, через 8 месяцев уже маячит дефолт по внешним платежам. В 1998 в России и в 2015 в Украине капитал начал убегать за полгода до дефолта.
до доходности гко-1988 нашим овгз ещё 5 лет расти
ну учитывайте, что тогда и в мире не было околонулевых ставок. ФРС тогда под 6% занимала. да и 120% по ГКО уже в последние месяцы платили, так то доходность под 25% была.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Європейський Союз надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter. "Вдячний нашим партнерам в ЄС і особисто президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро", - заявив він. Зеленський зазначив, це вагомий сигнал підтримки Європейським Союзом економічної стабільності та подальшого курсу реформ в Україні. Як повідомили в прес-службі Міністерства фінансів, допомога була надана у вигляді довгострокової позики під процентну ставку 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року. Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною прибутковістю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 млн євро. "Ми вдячні Європейській комісії за надану підтримку, яка, безумовно, є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтримці фінансової стабільності в Україні", - цитує прес-служба міністра фінансів Сергія Марченка. За даними Мінфіну, зазначені кошти отримані Україною в рамках реалізації вже п'ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС (про отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро), укладеної 23 липня в Брюсселі. "Всі зазначені кошти, згідно з умовами відповідних меморандумів з Європейським Союзом, використовувалися для зменшення зовнішнього фінансового навантаження на Україну, поліпшення її платіжного балансу і забезпечення бюджетних потреб", - сказано в повідомленні.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.