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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а чего кредит все время называют допомогой? Я, когда родным/друзьям допомагаю, ничего взамен не прошу.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:07
А разве у нас не тоже самое? только замените березовщину на коломойщину, стареющего ельцина на клоуна, которого уже никто ни во что не ставит. для меня наш президент это тотже Ельцин. Гармошка сменилась на ролики в ютубе, а так то выделенное все как у нас
Более того, на этом графике можно провести параллели с победой Ельцина в 1996 и победой Клоуна в 2019. Резкое падение доходности, год пободались с нерезами и пошли в рост. Оставалось веселится полгода...
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 15:13, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Быки толкают курс вверх но мой прогноз нырнуть до 27,90 до 15.12 пока ещё в силе...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:11
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Готовий взяти у Вас так званий Вами кредит у валюті під 0,125% річних на 15 років для поповнення мого власного бюджету. На яку максимальну суму по цьому страшенно невигідному кредиту для мене і супервигідному для Вас я можу розраховувати?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 09 гру, 2020 15:20, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:20
Когда Аваков выступит против Зеленского тогда и начнется, а кто сейчас из влиятельных политиков в активной оппозиции к власти? Клоун Гончаренко гораздо смешнее чем был Зеленский в своем квартале, а то в чем обвиняют власть было в равной степени при Порошенко а что то и при Чивокуне.
Власть открыта для переговоров и готова на уступки, со стороны это может кажется проявлением слабости, Зеленский не толкает таких пламенных речей с апломбом как Порошенко, но до сих пор никто не втянул президента в коррупционный скандал аля Свинарчук, и беглые депутаты не публикуют компрометирующие записи разговоров с президентом, это очень большое достижение.
Я не фанат Зеленского, просто стараюсь быть объективным. Эта власть чище чем предыдущая, она не увязла в поддержке какого то кандидата в США и Байдену не хамила. У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается... хотя по глазам видно что он не до конца владеет ситуацией и понимает не всё что происходит.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:33
28,0666
-0,0334
-0,12%
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:40
Ставки по нашим овгз ниже рыночных, сомневаюсь что их использует кто то из чиновников команды премьера или нбу для обогащения (на колебаниях гривны зарабатывается в 10 раз больше прогоните миллиард гривен через советника в метатрейдере чтобы понять какие огромные деньги мгновенно делаются на укреплении или ослаблении гривны на 100-350пп), никакой коррупции или злоупотреблений в бумагах овгз я не вижу, находятся чудаки которые заводят валюту для получения 11% годовых, что де факто говорит о высоком доверии к нашей власти (как бы мы её не критиковали).
Недавно закончился яблочный геноцид на базаре яблоки от 12 грн, а мой любимый сорт рихард по 17. Не знаю что там говорит индекс банана, я их не ем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:41
одна поправка: БЫЛА чище чем предыдущая.
Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами. Даже петины рошены и спортклубы сказали, что идет клоун лесом с карантином. Власть слаба как никогда, ситуация очень похожа на российскую ельциновщину.
МВФ и прочие структуры последней надежды, поняли что их разводят, все как в тойже Рашке-98. Без них - только станок, с этим то клоун успешно освоился.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:43
Это суверенный долг, Василь - там риски чуточку ниже, чем вам одалживать А ставка 0,125% годовых - это, например, на 0,5 п.п. выше средней доходности немецких суверенных бондов, дающих отрицательную отдачу инвестиций.
Поэтому можете задать себе еще один вопрос - вы хотите разместить свои 1000 евро, чтобы через год из них осталось 996, или чтобы через год из них получилось 1001?
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