RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6923692469256926

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 283
26,00-26,50
2%
6
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
7
27,50-28,00
5%
15
28,00-28,50
18%
50
28,50-29,00
35%
100
29,00-29,50
16%
44
29,50-30,00
6%
16
30,00-30,50
4%
10
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
25
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:49

  vitaliian написав:
  Moneta написав:
У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается... хотя по глазам видно что он не до конца владеет ситуацией и понимает не всё что происходит.

Какого цвета глаза у Зеленского, уважаемый провидец?
Деньги
 
Повідомлень: 680
З нами з: 13.06.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:51

  Moneta написав:
  vitaliian написав:Я не фанат Зеленского, просто стараюсь быть объективным. Эта власть чище чем предыдущая, она не увязла в поддержке какого то кандидата в США и Байдену не хамила. У Зеленского есть своя мораль ниже которой он не опускается... хотя по глазам видно что он не до конца владеет ситуацией и понимает не всё что происходит.

одна поправка: БЫЛА чище чем предыдущая.

Сейчас взят антизападный крен, душат антикоррупционные структуры, борятся с "соросятами", решалы подняли головы, назовите хоть одну реформу за этот год. Суды откровенно забили на клоуна и ОП, отрабатывают деньги, как те самые крысы на корабле. А заблокированный парламент, в котором уже нет никакой коалиции, лишь открывают клювики перед олигархами. Даже петины рошены и спортклубы сказали, что идет клоун лесом с карантином. Власть слаба как никогда, ситуация очень похожа на российскую ельциновщину.
вы не путайте когда люди президента создают вокруг него коррупцию и коррумпированных судей конституционного суда, которых назначал не Зеленский. К сожалению он не всесилен и снять этих судей не может, но он вышел сухим из ситуации заодно показал как чиновники на всех уровнях тормозят реформы и борьбу с коррупцией.

О каких реформах речь если страна живёт в долг? Забрать у учителей и отдать медикам? Смотрите на вещи реально, никаких реформ не было ни при Порошенко ни при Зеленском, есть только общее ухудшение уровня жизни. Мы не восстановимся без крупных долгосрочных инвестиций которые можно было получить на волне событий 2015года, а сейчас время ушло, у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5241
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:53

  Василь-Рівне написав:Готовий взяти у Вас так званий Вами кредит у валюті під 0,125% річних на 15 років для поповнення мого власного бюджету. На яку максимальну суму по цьому страшенно невигідному кредиту для мене і супервигідному для Вас я можу розраховувати? :wink:


Кредит в валюте под 0.1% годовых на 15 лет вас устроит? Но для получения кредита, есть обязательный ряд условий. В частности, вы должны начать платить за воздух. Вы-же воздухом дышите, а он стоит денег. Платить по рыночной цене, цены межгалактического рынка я вам буду скидывать на почту. Кроме того, вы должны будете оплачивать абонплату за доставку воздуха на Землю с Марса. Абонплата должна включать стоимость запуска ракет, включая топливо и затраты на амортизацию космодрома. Вас такие условия устраивают? :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 09 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 26.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:вы хотите разместить свои 1000 евро, чтобы через год из них осталось 996, или чтобы через год из них получилось 1001?
Я стараюсь розміщувати так, щоб через рік їх було від 1100 і більше :D ...
І так вже 30 років.... :D :D :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23630
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:00

  vitaliian написав:О каких реформах речь если страна живёт в долг? Забрать у учителей и отдать медикам? Смотрите на вещи реально, никаких реформ не было ни при Порошенко ни при Зеленском, есть только общее ухудшение уровня жизни. Мы не восстановимся без крупных долгосрочных инвестиций которые можно было получить на волне событий 2015года, а сейчас время ушло, у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим.


был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. у порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.

Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу".
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 26.06.11
Подякував: 47 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:03

  Амвросий написав:
  Василь-Рівне написав:Готовий взяти у Вас так званий Вами кредит у валюті під 0,125% річних на 15 років для поповнення мого власного бюджету. На яку максимальну суму по цьому страшенно невигідному кредиту для мене і супервигідному для Вас я можу розраховувати? :wink:


Кредит в валюте под 0.1% годовых на 15 лет вас устроит? Но для получения кредита, есть обязательный ряд условий. В частности, вы должны начать платить за воздух. Вы-же воздухом дышите, а он стоит денег. Платить по рыночной цене, цены межгалактического рынка я вам буду скидывать на почту. Кроме того, вы должны будете оплачивать абонплату за доставку воздуха на Землю с Марса. Абонплата должна включать стоимость запуска ракет, включая топливо и затраты на амортизацию космодрома. Вас такие условия устраивают? :D

справедливости ради обычно просто предлагают прекращать заниматься всякими глупостями, вроде поддержки отечественного машиностроения, а полученным кредитом оплатить предыдущий, а если случайно останется, то купить продукцию того же машиностроения в Европе
sequence
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 29.12.15
Подякував: 900 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.12.2020............10.12.2020
дата розрахунку..............08.12.2020.............09.12.2020
Євро.................................34,0546..................33,9558...-0.29%
Долар США......................28,0828..................28,0406...-0.15%
После полудня гривна отыграла 0.2 копейки.
Открылись на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Рынок не поверил вчерашнему послеобеденному росту, да и доллар в мире за ночь упал. После утреннего кофе снизились на копейку, немного постояли, выросли на 1.5 копейки и остановились. После 11 сузили сверху спред до 1.5 копеек, оставаясь на месте. Незадолго до 12 плавно опустились на 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0250, что на 2 копейки ниже открытия.
Несмотря на "ночную" резкую динамику, сессия пока выглядит достаточно спокойно, динамика слабая и разнонаправленная.
После 12 на рынке проявился локальный избыток валюты, причиной которого стали ожидания дальнейшего снижения котировок среди покупателей. Это заставило НБУ прервать месячный марафон молчания и выйти с интервенцией по покупке валюты. Реагируя на это, котировки вежливо отступили на 2 копейки вверх. Посреди обеда, нарушив традиции, опустились на копейку, все еще оставаясь выше ставки регулятора. После обеда, как и накануне, пошли в рост. К 15-30 выросли на 5 копеек.
Пока трудно предполагать, насколько масштабной была интервенция НБУ, об этом мы узнаем завтра. Судя по быстрому отскоку, можно предположить, что она носила в большей мере психологический характер, чем монетарный.
Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и упали на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 23.6885 (-4) +436
2018 - 27.8242 (-5) +22

2017 - 27.1093 (-1)
2016 - 25.8794 (+10)

  vitaliian написав:Ставка на уровне инфляции позволяет бесконечно долго занимать и отдавать долг, за счет самой инфляции и снижения уровня благосостояния населения. А альтернатива какая? Кредиты как наркота альтернативы которой для наркомана нет.

При разумной долговой политике я бы говорил не о снижении уровня благосостояния, а о условном замедлении его роста. Условном потому, что дефицит средств замедляет развитие экономики (усугубляет кризисы), что может привести к реальному снижению, без поправки на привычку плакать.
Альтернативы действительно нет.
А по поводу сравнения с наркотой должен заметить, что самый страшный наркотик - еда, привыкание с первой дозы и еще никому не удавалось соскочить :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3415 раз.
Подякували: 9618 раз.
 
Профіль
26
11
25
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:16

  sequence написав:справедливости ради обычно просто предлагают прекращать заниматься всякими глупостями, вроде поддержки отечественного машиностроения, а полученным кредитом оплатить предыдущий


В чем тогда смысл для кредитора давать кредит? Чтобы у кредитчика заработала экономика и он начал клепать дешевые и качественные машины, которые составят конкуренцию машиностроению кредитора?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 26.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:23

Европейского инвестбанка 640 млн евро...

наркоману баба Европа дала на очередную дозу, чтобы не плакал.
Если бы не военный интерес США и НАТО против РФ, Украину уже бы кинули и не поддерживали.
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.03.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:24

  Амвросий написав:
  sequence написав:справедливости ради обычно просто предлагают прекращать заниматься всякими глупостями, вроде поддержки отечественного машиностроения, а полученным кредитом оплатить предыдущий

В чем тогда смысл для кредитора давать кредит? Чтобы у кредитчика заработала экономика и он начал клепать дешевые и качественные машины, которые составят конкуренцию машиностроению кредитора?
А ви нічого не наплутали?
Щоб випускати машини - кредити беруть машинобудівники а не Держава...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23630
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6923692469256926
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Амвросий, Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 61, 62, 63
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
626 141952
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 15:18
vitaliy_berdinskikh
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2075, 2076, 2077
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20761 2696720
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 14:20
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27173)
09.12.2020 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.