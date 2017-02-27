Додано: Сер 09 гру, 2020 16:04

vitaliian написав: Ставка на уровне инфляции позволяет бесконечно долго занимать и отдавать долг, за счет самой инфляции и снижения уровня благосостояния населения. А альтернатива какая? Кредиты как наркота альтернативы которой для наркомана нет. Ставка на уровне инфляции позволяет бесконечно долго занимать и отдавать долг, за счет самой инфляции и снижения уровня благосостояния населения. А альтернатива какая? Кредиты как наркота альтернативы которой для наркомана нет.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............09.12.2020............10.12.2020дата розрахунку..............08.12.2020.............09.12.2020Євро.................................34,0546..................33,9558...-0.29%Долар США......................28,0828.....................-0.15%После полудня гривна отыграла 0.2 копейки.Открылись на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Рынок не поверил вчерашнему послеобеденному росту, да и доллар в мире за ночь упал. После утреннего кофе снизились на копейку, немного постояли, выросли на 1.5 копейки и остановились. После 11 сузили сверху спред до 1.5 копеек, оставаясь на месте. Незадолго до 12 плавно опустились на 2.5 копейки.Справочный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0250, что на 2 копейки ниже открытия.Несмотря на "ночную" резкую динамику, сессия пока выглядит достаточно спокойно, динамика слабая и разнонаправленная.После 12 на рынке проявился локальный избыток валюты, причиной которого стали ожидания дальнейшего снижения котировок среди покупателей. Это заставило НБУ прервать месячный марафон молчания и выйти с интервенцией по покупке валюты. Реагируя на это, котировки вежливо отступили на 2 копейки вверх. Посреди обеда, нарушив традиции, опустились на копейку, все еще оставаясь выше ставки регулятора. После обеда, как и накануне, пошли в рост. К 15-30 выросли на 5 копеек.Пока трудно предполагать, насколько масштабной была интервенция НБУ, об этом мы узнаем завтра. Судя по быстрому отскоку, можно предположить, что она носила в большей мере психологический характер, чем монетарный.Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и упали на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 23.6885 (-4) +4362018 - 27.8242 (-5) +222017 - 27.1093 (-1)2016 - 25.8794 (+10)При разумной долговой политике я бы говорил не о снижении уровня благосостояния, а о условном замедлении его роста. Условном потому, что дефицит средств замедляет развитие экономики (усугубляет кризисы), что может привести к реальному снижению, без поправки на привычку плакать.Альтернативы действительно нет.А по поводу сравнения с наркотой должен заметить, что самый страшный наркотик - еда, привыкание с первой дозы и еще никому не удавалось соскочить