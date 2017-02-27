Какого цвета глаза у Зеленского, уважаемый провидец?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:49
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:51
вы не путайте когда люди президента создают вокруг него коррупцию и коррумпированных судей конституционного суда, которых назначал не Зеленский. К сожалению он не всесилен и снять этих судей не может, но он вышел сухим из ситуации заодно показал как чиновники на всех уровнях тормозят реформы и борьбу с коррупцией.
О каких реформах речь если страна живёт в долг? Забрать у учителей и отдать медикам? Смотрите на вещи реально, никаких реформ не было ни при Порошенко ни при Зеленском, есть только общее ухудшение уровня жизни. Мы не восстановимся без крупных долгосрочных инвестиций которые можно было получить на волне событий 2015года, а сейчас время ушло, у западных политиков другие проблемы, Украина больше не хайп и не мейнстрим.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 гру, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:53
Кредит в валюте под 0.1% годовых на 15 лет вас устроит? Но для получения кредита, есть обязательный ряд условий. В частности, вы должны начать платить за воздух. Вы-же воздухом дышите, а он стоит денег. Платить по рыночной цене, цены межгалактического рынка я вам буду скидывать на почту. Кроме того, вы должны будете оплачивать абонплату за доставку воздуха на Землю с Марса. Абонплата должна включать стоимость запуска ракет, включая топливо и затраты на амортизацию космодрома. Вас такие условия устраивают?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 09 гру, 2020 15:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я стараюсь розміщувати так, щоб через рік їх було від 1100 і більше ...
І так вже 30 років....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:00
был короткий период "соросят" и бешенного принтера, когда тупо копипастили европейские директивы. у порошенко этот короткий период был после дефолта-2015, когда министрами становились иностранцы, неуспевшие сойти с трапа самолета.
Но в обоих случаях эти периоды были крайне короткие, коррупционная плесень охватывавшая высшее руководство страны всегда их выжигала. Наверняка ситуация повторится после предстоящего дефолта. И монобильшисть быстренько соберется и суды иначе конституцию растолкуют, когда поймут что дальше - пропасть. Хотя возможно сначала наш Клоун скажет крылатое "я устал, я ухожу".
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 09 гру, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:03
справедливости ради обычно просто предлагают прекращать заниматься всякими глупостями, вроде поддержки отечественного машиностроения, а полученным кредитом оплатить предыдущий, а если случайно останется, то купить продукцию того же машиностроения в Европе
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.12.2020............10.12.2020
дата розрахунку..............08.12.2020.............09.12.2020
Євро.................................34,0546..................33,9558...-0.29%
Долар США......................28,0828..................28,0406...-0.15%
После полудня гривна отыграла 0.2 копейки.
Открылись на 11 копеек ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Рынок не поверил вчерашнему послеобеденному росту, да и доллар в мире за ночь упал. После утреннего кофе снизились на копейку, немного постояли, выросли на 1.5 копейки и остановились. После 11 сузили сверху спред до 1.5 копеек, оставаясь на месте. Незадолго до 12 плавно опустились на 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.0100 - 28.0250, что на 2 копейки ниже открытия.
Несмотря на "ночную" резкую динамику, сессия пока выглядит достаточно спокойно, динамика слабая и разнонаправленная.
После 12 на рынке проявился локальный избыток валюты, причиной которого стали ожидания дальнейшего снижения котировок среди покупателей. Это заставило НБУ прервать месячный марафон молчания и выйти с интервенцией по покупке валюты. Реагируя на это, котировки вежливо отступили на 2 копейки вверх. Посреди обеда, нарушив традиции, опустились на копейку, все еще оставаясь выше ставки регулятора. После обеда, как и накануне, пошли в рост. К 15-30 выросли на 5 копеек.
Пока трудно предполагать, насколько масштабной была интервенция НБУ, об этом мы узнаем завтра. Судя по быстрому отскоку, можно предположить, что она носила в большей мере психологический характер, чем монетарный.
Официальный курс встретили котировками 28.0700 - 28.0850. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и упали на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 23.6885 (-4) +436
2018 - 27.8242 (-5) +22
2017 - 27.1093 (-1)
2016 - 25.8794 (+10)
При разумной долговой политике я бы говорил не о снижении уровня благосостояния, а о условном замедлении его роста. Условном потому, что дефицит средств замедляет развитие экономики (усугубляет кризисы), что может привести к реальному снижению, без поправки на привычку плакать.
Альтернативы действительно нет.
А по поводу сравнения с наркотой должен заметить, что самый страшный наркотик - еда, привыкание с первой дозы и еще никому не удавалось соскочить
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:16
В чем тогда смысл для кредитора давать кредит? Чтобы у кредитчика заработала экономика и он начал клепать дешевые и качественные машины, которые составят конкуренцию машиностроению кредитора?
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:23
наркоману баба Европа дала на очередную дозу, чтобы не плакал.
Если бы не военный интерес США и НАТО против РФ, Украину уже бы кинули и не поддерживали.
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:24
А ви нічого не наплутали?
Щоб випускати машини - кредити беруть машинобудівники а не Держава...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
|